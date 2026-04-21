Após um primeiro trimestre com muito volume de chuva em Bauru e o mato alto predominando em terrenos e áreas públicas da cidade, os caramujos africanos seguem se proliferando e aparecendo no município, o que exige cuidados no manejo e descarte desta praga urbana que oferece riscos à saúde, apontam especialistas. O molusco é o principal transmissor de parasitas que causam meningite eosinofílica e angiostrongilíase abdominal.

Conforme o JCNET já noticiou em outras reportagens, o caramujo africano (Lissachatina fulica) costuma aparecer depois das chuvas. Entre janeiro e março, segundo dados do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), a cidade recebeu um total de 725,7 milímetros de chuva.

Esta praga urbana aparece frequentemente em terrenos sujos, restos de construções e onde existe excesso de plantas. De acordo com as orientações sanitárias, é fundamental adotar cuidados específicos para coletar e descartar os caramujos africanos. Eles devem ser manuseados sempre pela concha, e as mãos precisam estar obrigatoriamente protegidas por luvas. Caso não haja luvas por perto, é possível adaptar a proteção das mãos com sacolas plásticas de supermercado. Para grandes quantidades, a orientação é acondicioná-los em dois sacos plásticos (um dentro do outro). Depois, com eles dentro da sacola, deve-se quebrar as conchas com o auxílio de uma enxada ou pedaço de madeira, por exemplo, mantendo-os mortos dentro dela. Em seguida, pode-se colocá-los na coleta de lixo doméstico.