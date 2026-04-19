Mesmo com um a menos, o Palmeiras venceu o Athletico-PR, neste domingo (19), por 1 a 0. A partida no Allianz Parque foi válida pela 12ª rodada do Brasileirão.

Gustavo Gómez marcou o gol da vitória, ainda aos 15 do primeiro tempo. Já na etapa final, Murilo foi expulso após tomar dois amarelos por duas faltas semelhantes em Viveros.

Abel Ferreira cumpriu mais um jogo de suspensão no Allianz Parque. A equipe paulista foi comandada por João Martins e se recusou, mais uma vez, a conceder entrevista coletiva pós-jogo.