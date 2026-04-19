Pederneiras - Um motociclista morreu, na noite deste domingo (19), após sofrer uma queda e ser atingido por vários carros não identificados na altura do quilômetro 222 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a vítima conduzia uma motocicleta no sentido oeste quando, por volta das 20h35, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção e acabou tombando na pista.

Na sequência, o motociclista foi atropelado por vários carros que trafegavam no mesmo sentido e deixaram o local sem prestar socorro. Ele não resistiu aos ferimentos. Já a moto foi atingida por um Gol, único carro que parou e aguardou a chegada da polícia.