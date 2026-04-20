Nesta segunda-feira (20), véspera do feriado de Tiradentes, as lojas do comércio central e dos centros de compras de Bauru, além das agências bancárias, funcionam normalmente. Os serviços essenciais também não terão alteração. Já alguns serviços públicos encerraram seu expediente na última sexta-feira (17) e só retornam na quarta-feira (22). Na terça-feira (21), alguns atendimentos terão alterações nos horários ou serão suspensos temporariamente. Confira o que abre e fecha na cidade durante estes dois dias.

Comércio

No Boulevard Shopping Bauru, as lojas funcionam das 10h às 22h nesta segunda e das 12h às 20h na terça. A praça de alimentação abre todos os dias das 11h às 22h.

No Bauru Shopping, nesta segunda, o funcionamento será em horário normal. Na terça, as lojas abrem das 12h às 20h e, a praça de alimentação, das 11h às 22h.