Nesta segunda-feira (20), véspera do feriado de Tiradentes, as lojas do comércio central e dos centros de compras de Bauru, além das agências bancárias, funcionam normalmente. Os serviços essenciais também não terão alteração. Já alguns serviços públicos encerraram seu expediente na última sexta-feira (17) e só retornam na quarta-feira (22). Na terça-feira (21), alguns atendimentos terão alterações nos horários ou serão suspensos temporariamente. Confira o que abre e fecha na cidade durante estes dois dias.
Comércio
No Boulevard Shopping Bauru, as lojas funcionam das 10h às 22h nesta segunda e das 12h às 20h na terça. A praça de alimentação abre todos os dias das 11h às 22h.
No Bauru Shopping, nesta segunda, o funcionamento será em horário normal. Na terça, as lojas abrem das 12h às 20h e, a praça de alimentação, das 11h às 22h.
As lojas do Calçadão da Batista de Carvalho abrirão nesta segunda, das 9h às 18h, e, na terça, das 9h às 17h.
Agências bancárias
As agências bancárias abrem em horário normal nesta segunda (20) e não abrirão para atendimento presencial ao público na terça-feira. Por se tratar de feriado nacional, as compensações bancárias digitais também não serão efetivadas nessa data.
Serviço Público
O expediente administrativo da Prefeitura Municipal retorna às 8h de quarta-feira (22). A Emdurb terá expediente administrativo normal nesta segunda (20), fechando apenas na terça-feira (21).
Permanecem mantidos os serviços essenciais, como coleta de lixo orgânico, funcionamento do terminal rodoviário e do aeródromo, fiscalização de trânsito (GOT), implantação e manutenção semafórica, manutenção de veículos e varrição, além dos cemitérios municipais e funerária. A coleta de lixo ocorrerá normalmente.
Coleta seletiva
A coleta seletiva funciona em horário normal na terça (21).
Supermercados
Os supermercados estarão abertos nos dois dias, seguindo o horário de funcionamento normal.
Ecopontos
Os Ecopontos funcionam nesta segunda das 7h às 19h e, na terça, das 8h às 16h.
Ecoverde
O Ecoverde funciona nesta segunda e terça das 8h às 12h e das 13h às 16h.
Saúde
Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços retornam na quarta-feira (22), às 8h.
Parques municipais
Zoológico
Funciona nesta segunda, das 8h às 16h, e, na terça, das 8h às 17h
Jardim Botânico
Abre todos os dias, das 8h às 16h
Horto Florestal
A área de lazer externa ficará aberta todos os dias das 7h às 17h. As trilhas internas estarão abertas na segunda e terça, das 7h às 11h. Já o Centro de Educação Ambiental retoma suas atividades na quarta, às 8h.
Bosque da Comunidade
Funciona todos os dias, das 7h às 17h30
Feiras livres
As feiras livres funcionam normalmente todos os dias.
Transporte coletivo
O transporte coletivo operará com tabela horária de dia útil nesta segunda (20), até as 19h. Após, passará a operar com tabela horária de domingo e feriado. Na terça, operará com tabela horária de domingo e feriado.
Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
DAE
O expediente administrativo retorna às 8h de quarta-feira. Casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município e pedidos de caminhão-pipa poderão ser comunicados todos os dias, 24 horas, ao Serviço de Atendimento ao Público, por meio do 0800-771.
Poupatempo
O Poupatempo funciona nesta segunda, das 9h às 17h, e ficará fechado na terça, retornando na quarta-feira, às 9h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.