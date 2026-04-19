O Fluminense venceu o Santos, de virada, por 3 a 2, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O jogo foi lá e cá, com muitas alternativas, mas teve John Kennedy como herói ao fim das contas, marcando na reta final da partida.

Os outros gols dos cariocas foram de Savarino e Castillo, enquanto Gabigol e Barreal (de cobertura) anotaram para o Santos.