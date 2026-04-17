Policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) recuperaram, nesta sexta-feira (17), parte de uma carga milionária da maior loja virtual varejista do mundo que havia sido roubada no último final de semana, em Bauru. Três suspeitos do crime, além do receptador, foram identificados e investigações prosseguem visando à localização do restante dos produtos e à responsabilização dos envolvidos.

O roubo ocorreu na madrugada do último dia 12. Entre os produtos levados pelos assaltantes, de acordo com o registro policial, estavam eletrodomésticos, jogos de panelas e produtos de limpeza, itens estimados em cerca de R$ 160 mil. Após investigações, equipes da 1.ª DIG/Deic conseguiram recuperar parte das mercadorias.

"Durante as diligências, os policiais identificaram os veículos usados para dar apoio ao roubo de carga e chegaram até a residência de um homem de 25 anos, apontado como um dos envolvidos", revela a Polícia Civil, por meio de nota. No local, foram encontrados vários produtos novos, ainda lacrados, e com etiquetas da empresa.