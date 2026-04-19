O Somos Vôlei Bauru manteve sua invencibilidade ao voltar a vencer pela segunda rodada da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado). Os jogos ocorreram neste fim de semana, no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial), em Bauru.

Sob comando do técnico Carlos Lenta, o elenco 68+ bateu Lins por 2 sets a 0 (parciais de 15x06/15x03) e o 58+ superou Lençóis Paulista igualmente sem perdas de sets (15x07/15x05). Nas arquibancadas, estiveram a capitã do Sesi Vôlei Bauru, Dani Lins, e representantes da Associação dos Diabéticos de Bauru.

Invicto também na Liga de Bauru, o Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel. Detalhes pelo telefone (14) 99145-0691.