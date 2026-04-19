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Bauru recebe ‘Cidadania Itinerante’ com serviços para a população

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Priscila Medeiros
Atendimentos serão realizados nesta quarta-feira (22), das 12h às 18h, e na quinta-feira (23), das 9h às 15h, na Praça Rui Barbosa, no Centro
Atendimentos serão realizados nesta quarta-feira (22), das 12h às 18h, e na quinta-feira (23), das 9h às 15h, na Praça Rui Barbosa, no Centro

O projeto "Cidadania Itinerante" será realizado em Bauru com diversos serviços para a população. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Bauru, por meio das Secretarias de Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), e ocorre nesta quarta-feira (22), das 12h às 18h, e na quinta-feira (23), das 9h às 15h, na Praça Rui Barbosa, no Centro.

Entre os serviços, estão a criação de conta no Gov.br e recuperação de senha, agendamento de primeira e segunda vias de RG, ofício para emissão de documentos em cartório, atendimentos do Cadastro Único, e orientações sobre o Emprega Bauru e Microempreendedores Individuais (MEI), entre outros.

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania estará presente com as Coordenadorias de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS), de Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI), e de Políticas para a Mulher (CPMULHER), Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP), Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (Cravi), Coordenadoria Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania (CGAPDC), Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte (PPCAAM) e Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania.

O município vai levar os serviços das Coordenadorias de Políticas Públicas para as Mulheres e de Políticas Públicas para a Juventude.

Confira os serviços oferecidos:

- Criação de conta Gov.br e recuperação de senha

- Plataforma Trampolim – vagas de emprego, cursos de qualificação e ferramentas de desenvolvimento profissional

- Agendamento para primeira e segunda via de RG

- Ofício para emissão no cartório de segunda via de Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito

- Cadastro ID Jovem

- Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular

- Agendamento para renovação de CNH – taxas cobradas normalmente

- Baixar CNH no celular

- Agendamento com a Receita Federal

- Agendamento com o INSS

- Consultas no Serasa

- Entrada e orientação de Seguro-Desemprego

- Emissão de segunda via do CPF

- Situação cadastral do CPF

- Emissão de segunda via de contas

- Segunda via de título de eleitor

- Regularização de débitos eleitorais

- Segunda via de conta de água

- Segunda via de conta de energia elétrica

- Segunda via de conta de telefone

- Elaboração de currículo

- Boletim de Ocorrência

- Defensoria Pública

- Orientações Migratórias (OIM) – agendamento para a Polícia Federal

- Orientações do Procon

- Emissão de antecedentes criminais

- Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA)

- Emissão da carteira da Pessoa Idosa

- Emissão do cartão de estacionamento do Idoso

- Emissão do cartão de estacionamento para Pessoa com Deficiência

- Emissão de Certidão de execução criminal

- Emissão de Certidão de distribuição cível

- Emissão de Certidão de distribuição de ações criminais

- Serviços dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS)

- Acessuas Trabalho

- Atualização e novas inscrições no Cadastro Único

- Orientações sobre o Emprega Bauru

- Orientações sobre o Microempreendedor Individual (MEI) – esclarecimentos sobre formalização, regularização e serviços disponíveis

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