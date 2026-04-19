O projeto "Cidadania Itinerante" será realizado em Bauru com diversos serviços para a população. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Bauru, por meio das Secretarias de Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), e ocorre nesta quarta-feira (22), das 12h às 18h, e na quinta-feira (23), das 9h às 15h, na Praça Rui Barbosa, no Centro.

Entre os serviços, estão a criação de conta no Gov.br e recuperação de senha, agendamento de primeira e segunda vias de RG, ofício para emissão de documentos em cartório, atendimentos do Cadastro Único, e orientações sobre o Emprega Bauru e Microempreendedores Individuais (MEI), entre outros.

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania estará presente com as Coordenadorias de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS), de Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI), e de Políticas para a Mulher (CPMULHER), Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP), Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (Cravi), Coordenadoria Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania (CGAPDC), Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte (PPCAAM) e Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania.