O projeto "Cidadania Itinerante" será realizado em Bauru com diversos serviços para a população. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Bauru, por meio das Secretarias de Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), e ocorre nesta quarta-feira (22), das 12h às 18h, e na quinta-feira (23), das 9h às 15h, na Praça Rui Barbosa, no Centro.
Entre os serviços, estão a criação de conta no Gov.br e recuperação de senha, agendamento de primeira e segunda vias de RG, ofício para emissão de documentos em cartório, atendimentos do Cadastro Único, e orientações sobre o Emprega Bauru e Microempreendedores Individuais (MEI), entre outros.
A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania estará presente com as Coordenadorias de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS), de Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI), e de Políticas para a Mulher (CPMULHER), Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP), Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (Cravi), Coordenadoria Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania (CGAPDC), Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte (PPCAAM) e Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania.
O município vai levar os serviços das Coordenadorias de Políticas Públicas para as Mulheres e de Políticas Públicas para a Juventude.
Confira os serviços oferecidos:
- Criação de conta Gov.br e recuperação de senha
- Plataforma Trampolim – vagas de emprego, cursos de qualificação e ferramentas de desenvolvimento profissional
- Agendamento para primeira e segunda via de RG
- Ofício para emissão no cartório de segunda via de Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito
- Cadastro ID Jovem
- Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular
- Agendamento para renovação de CNH – taxas cobradas normalmente
- Baixar CNH no celular
- Agendamento com a Receita Federal
- Agendamento com o INSS
- Consultas no Serasa
- Entrada e orientação de Seguro-Desemprego
- Emissão de segunda via do CPF
- Situação cadastral do CPF
- Emissão de segunda via de contas
- Segunda via de título de eleitor
- Regularização de débitos eleitorais
- Segunda via de conta de água
- Segunda via de conta de energia elétrica
- Segunda via de conta de telefone
- Elaboração de currículo
- Boletim de Ocorrência
- Defensoria Pública
- Orientações Migratórias (OIM) – agendamento para a Polícia Federal
- Orientações do Procon
- Emissão de antecedentes criminais
- Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA)
- Emissão da carteira da Pessoa Idosa
- Emissão do cartão de estacionamento do Idoso
- Emissão do cartão de estacionamento para Pessoa com Deficiência
- Emissão de Certidão de execução criminal
- Emissão de Certidão de distribuição cível
- Emissão de Certidão de distribuição de ações criminais
- Serviços dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS)
- Acessuas Trabalho
- Atualização e novas inscrições no Cadastro Único
- Orientações sobre o Emprega Bauru
- Orientações sobre o Microempreendedor Individual (MEI) – esclarecimentos sobre formalização, regularização e serviços disponíveis