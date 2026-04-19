Um homem de 26 anos foi esfaqueado pela própria companheira na noite deste sábado (18), no Jardim Brasília, em Santa Cruz do Rio Pardo, e ficou gravemente ferido.

De acordo com as informações policiais, o casal teria se envolvido em uma discussão. À polícia, a mulher teria admitido ter desferido golpes de faca contra o companheiro para se defender. O homem foi atingido na região do tórax e sofreu ferimentos graves.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos feitos pelo Samu ainda no local. Depois, foi encaminhada à Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, onde passou por cirurgia.