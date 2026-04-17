Bauru fica mais triste com a notícia da morte de Guilherme Gimenez Gonçalvez, carinhosamente conhecido por todos como “Seu Guilherme”, aos 91 anos. Figura querida e inseparável da história recente do Esporte Clube Noroeste, ele marcou gerações de torcedores com sua presença constante no estádio Estádio Alfredo de Castilho, o tradicional Alfredão, onde vendia uma deliciosa paçoquinha aos torcedores. A torcida Sangue Rubro postou homenagem em suas redes sociais e a direção do Noroeste emitiu nota de pesar (leia mais abaixo).

Ao lado da família, Seu Guilherme transformou um simples gesto em tradição: a venda da famosa paçoquinha em cone, item que se tornou parte da experiência de quem frequentava os jogos do Noroeste. Para muitos torcedores, ir ao Alfredão e não encontrar Seu Guilherme e seus familiares era algo simplesmente impossível de imaginar. Sua simpatia e dedicação fizeram dele muito mais do que um vendedor: ele se tornou parte viva da memória afetiva do clube.

Reconhecendo essa ligação especial com a torcida e com a cidade, o próprio Noroeste já havia prestado homenagem a Seu Guilherme, eternizando seu nome entre personagens que ajudaram a construir a identidade alvirrubra fora das quatro linhas. Para muitos, ele já era patrimônio sentimental do clube.