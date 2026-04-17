Bauru fica mais triste com a notícia da morte de Guilherme Gimenez Gonçalvez, carinhosamente conhecido por todos como “Seu Guilherme”, aos 91 anos. Figura querida e inseparável da história recente do Esporte Clube Noroeste, ele marcou gerações de torcedores com sua presença constante no estádio Estádio Alfredo de Castilho, o tradicional Alfredão, onde vendia uma deliciosa paçoquinha aos torcedores. A torcida Sangue Rubro postou homenagem em suas redes sociais e a direção do Noroeste emitiu nota de pesar (leia mais abaixo).
Ao lado da família, Seu Guilherme transformou um simples gesto em tradição: a venda da famosa paçoquinha em cone, item que se tornou parte da experiência de quem frequentava os jogos do Noroeste. Para muitos torcedores, ir ao Alfredão e não encontrar Seu Guilherme e seus familiares era algo simplesmente impossível de imaginar. Sua simpatia e dedicação fizeram dele muito mais do que um vendedor: ele se tornou parte viva da memória afetiva do clube.
Reconhecendo essa ligação especial com a torcida e com a cidade, o próprio Noroeste já havia prestado homenagem a Seu Guilherme, eternizando seu nome entre personagens que ajudaram a construir a identidade alvirrubra fora das quatro linhas. Para muitos, ele já era patrimônio sentimental do clube.
O velório acontece no São Vicente – no Centro, na Rua Gerson França, 4-38, em Bauru, com início nesta sexta-feira (17), às 19h. O culto fúnebre será realizado no sábado (18), às 10h, com saída do cortejo às 11h para o Cemitério Parque Jardim dos Lírios.
Em nota, a torcida Sangue Rubro lamentou profundamente a perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Nas lembranças de quem viveu tardes e noites no Alfredão, Seu Guilherme seguirá presente — no sorriso acolhedor, na paçoquinha inesquecível e no amor genuíno pelo Noroeste
Nota do Norusca
"O Esporte Clube Noroeste informa, com profundo pesar, o falecimento de Guilherme Gimenez Gonçalvez, carinhosamente conhecido como “Seu” Guilherme, aos 90 anos. Figura marcante e sempre presente no Estádio Alfredo de Castilho, “Seu” Guilherme, ao lado de sua família, tornou-se símbolo da tradicional paçoquinha em formato de 'cone', característica de sua embalagem. Sua presença era parte da identidade do clube, sendo impossível dissociar sua história da vivência no Alfredão.O Esporte Clube Noroeste expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor.
Reinaldo Mandaliti
Presidente do Esporte Clube Noroeste SAF