Um homem foi preso em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, nesta sexta-feira (17), com grande quantidade de medicamentos usados como emagrecedores que estariam sendo vendidos de forma ilegal. Segundo a Polícia Civil, uma clínica de bronzeamento artificial ligada ao investigado também foi lacrada por uso de lâmpadas impróprias para os procedimentos.

De acordo com o registro policial, o homem foi surpreendido em sua residência, na Vila Tecnológica, com diversos comprimidos e injetáveis sem devido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No local, também foram apreendidos objetos utilizados para embalagem dos comprimidos, seringas, gelo artificial e isopores para fracionamento da tirzepatida (conhecida como Mounjaro) comercializada por ele.