Um homem foi preso em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, nesta sexta-feira (17), com grande quantidade de medicamentos usados como emagrecedores que estariam sendo vendidos de forma ilegal. Segundo a Polícia Civil, uma clínica de bronzeamento artificial ligada ao investigado também foi lacrada por uso de lâmpadas impróprias para os procedimentos.
De acordo com o registro policial, o homem foi surpreendido em sua residência, na Vila Tecnológica, com diversos comprimidos e injetáveis sem devido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
No local, também foram apreendidos objetos utilizados para embalagem dos comprimidos, seringas, gelo artificial e isopores para fracionamento da tirzepatida (conhecida como Mounjaro) comercializada por ele.
A Polícia Civil localizou no imóvel, ainda, anotações sobre o comércio ilegal, dinheiro e máquina de cartões, além de dois cartões em nome de uma mulher que alegou desconhecer o uso de seus dados pelo suspeito.
Equipes da Secretaria Municipal da Saúde acompanharam as diligências realizadas pelos policiais civis do SIG da CPJ de Bauru e constataram as irregularidades, autuado o homem na esfera administrativa.
Lacrada
As equipes da Saúde também visitaram clínica de bronzeamento artificial mantida pelo investigado e sua esposa. Conforme a polícia, o espaço foi lacrado por utilizar lâmpadas impróprias para os procedimentos.
O homem foi conduzido à CPJ e autuado em flagrante pelos crimes contra a saúde pública e pelo crime de estelionato. Na sequência, ele foi levado para a Cadeia de Avaí, onde aguardará a audiência de custódia.