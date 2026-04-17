18 de abril de 2026
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AÇÃO DO SIG/CPJ

Preso com emagrecedores ilegais tem clínica lacrada em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Comprimidos, injetáveis e materiais apreendidos na residência do investigado, na Vila Tecnológica
Comprimidos, injetáveis e materiais apreendidos na residência do investigado, na Vila Tecnológica

Um homem foi preso em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, nesta sexta-feira (17), com grande quantidade de medicamentos usados como emagrecedores que estariam sendo vendidos de forma ilegal. Segundo a Polícia Civil, uma clínica de bronzeamento artificial ligada ao investigado também foi lacrada por uso de lâmpadas impróprias para os procedimentos.

De acordo com o registro policial, o homem foi surpreendido em sua residência, na Vila Tecnológica, com diversos comprimidos e injetáveis sem devido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No local, também foram apreendidos objetos utilizados para embalagem dos comprimidos, seringas, gelo artificial e isopores para fracionamento da tirzepatida (conhecida como Mounjaro) comercializada por ele.

A Polícia Civil localizou no imóvel, ainda, anotações sobre o comércio ilegal, dinheiro e máquina de cartões, além de dois cartões em nome de uma mulher que alegou desconhecer o uso de seus dados pelo suspeito.

Equipes da Secretaria Municipal da Saúde acompanharam as diligências realizadas pelos policiais civis do SIG da CPJ de Bauru e constataram as irregularidades, autuado o homem na esfera administrativa.

Lacrada

As equipes da Saúde também visitaram clínica de bronzeamento artificial mantida pelo investigado e sua esposa. Conforme a polícia, o espaço foi lacrado por utilizar lâmpadas impróprias para os procedimentos.

O homem foi conduzido à CPJ e autuado em flagrante pelos crimes contra a saúde pública e pelo crime de estelionato. Na sequência, ele foi levado para a Cadeia de Avaí, onde aguardará a audiência de custódia.

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