20 de abril de 2026
ITAPUÍ

Em crise de ciúme, mulher põe fogo na casa do namorado e é presa


| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação

Após discussão por conta de uma crise de ciúme, uma mulher colocou fogo na casa do namorado, no Jardim Maria Luiza, em Itapuí (50 quilômetros de Bauru), na noite deste sábado (18). Logo depois, ela se apresentou na base da Polícia Militar para confessar o crime e foi presa, segundo informações da página do Facebook  Noticiantes Centro-Oeste Paulista

Os policiais foram até o local e se depararam com um incêndio de grandes proporções, que atingiu todo o interior da residência. Vizinhos e o dono do imóvel tentavam conter as chamas, que só foram controladas com a chegada dos bombeiros civis de Itapuí e do Corpo de Bombeiros de Pederneiras.

O namorado contou à polícia que estava em um bar com sua namorada, quando recebeu a ligação de uma cliente. A companheira teve uma crise de ciúme, segundo ele, e começou a agredi-lo, deixando lesões na face e pescoço, e suas roupas rasgadas. Depois, a mulher foi até a casa dele e incendiou o imóvel.

Após atendimento no Pronto Socorro do Hospital de Itapuí, os dois foram levados até a Central de Polícia Judiciária de Jaú (CPJ), para prestarem depoimento. A mulher teve a prisão em flagrante decretada pelo crime de incêndio e lesão corporal. Ela ficou detida à disposição da Justiça para a audiência de custódia.

Comentários

