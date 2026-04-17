Na noite desta quinta-feira (16), um jovem de 21 anos foi atingido por disparos de arma de fogo no Jardim Nova Bauru, em Bauru. Ele foi socorrido por populares e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Geisel, onde permaneceu internado. A tentativa de homicídio é investigada pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu por volta das 19h, na rua Jorge Schneyder Filho, e o jovem foi encaminhado à UPA em um carro onde havia marcas de disparos e vestígios de sangue. As circunstâncias em que ele foi baleado não foram esclarecidas no boletim de ocorrência (BO).

A Polícia Militar (PM) foi acionada via Copom e compareceu ao endereço onde ocorreram os disparos, mas a vítima já havia sido socorrida. Por conta do atendimento de urgência, os policiais não conseguiram ouvir o jovem. A Polícia Científica realizou perícia no local e o caso segue sob investigação.