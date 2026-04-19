Segundo medições pluviométricas históricas comparativas, a bacia do rio Lençóis encerrou o primeiro trimestre de 2026 com saldo positivo de chuvas, tanto no acumulado do período quanto na média anual, com volumes totais de 741 milímetros acima das cotas esperadas para a área da bacia hidrográfica. Os dados foram apresentados durante a 11.ª assembleia plenária e a 30.ª reunião da Câmara Técnica do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL), que também trouxeram balanço dos 10 anos de atuação do órgão.

O comitê foi criado após a inundação histórica de 2016, em Lençóis Paulista, como solução apresentada ao Ministério Público Estadual (MPE) com o objetivo de gerenciar passivos ambientais e reduzir os riscos de ocorrência de novos eventos hidrológicos severos.

O saldo positivo de chuvas no primeiro trimestre de 2026, somado às precipitações previstas para abril e maio, devem ser suficientes para sustentar o período de estiagem, segundo o CBH-RL. Além disso, os dados indicam que a média de chuvas dos três primeiros meses de 2026 superou os índices mensais dos últimos 10 anos, reforçando a tendência de alternância dos ciclos hidrológicos e sugerindo a possibilidade de uma década mais chuvosa em comparação à anterior.