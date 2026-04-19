Um documentário que retrata os 130 anos da amizade entre Brasil e Japão deve chegar a Bauru após ser exibido no Festival das Cerejeiras de Garça, previsto para julho de 2026. A circulação também inclui outras cidades da região, com o objetivo de ampliar o acesso do público a conteúdos sobre a imigração japonesa e sua influência no país.
Idealizado e produzido pelo radialista Paulo Miyagi, o filme apresenta uma linha do tempo da relação entre os dois países, reunindo aspectos históricos, culturais e sociais construídos ao longo de mais de um século.
A produção traz depoimentos de representantes de instituições ligadas ao Brasil e ao Japão, além de registros em lavouras e outros setores, evidenciando a presença japonesa em diferentes áreas. "Tudo que está na mesa do brasileiro já passou, em algum momento, pelas mãos japonesas", afirma Miyagi.
Segundo o idealizador, o documentário nasceu da necessidade de apresentar uma narrativa mais ampla sobre a imigração japonesa, para além dos recortes marcados por guerras e dificuldades. "Faltavam registros que contassem essa história pelos próprios imigrantes, valorizando suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil", explica.
Com mais de 40 anos de atuação no rádio e 15 anos na televisão, Miyagi reuniu materiais gravados no Brasil e no exterior para compor a obra, que busca apresentar de forma acessível a trajetória da comunidade nipônica no país. A primeira exibição ocorreu em outubro de 2025.
Tradicional no interior paulista, o festival em Garça celebra a floração das sakuras e reúne atividades culturais, gastronômicas e artísticas ligadas ao Japão. A inclusão do documentário na programação reforça o caráter educativo do evento e valoriza a memória da imigração japonesa na região, segundo Paulo.
Ainda sem data confirmada para exibição em Bauru, o documentário já está disponível no YouTube no canal Rádio Nikkey com o título "Brasil/Japão - 130 Anos de Amizade (documentário)" e deve integrar um circuito de apresentações pelo interior paulista.