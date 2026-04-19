Um documentário que retrata os 130 anos da amizade entre Brasil e Japão deve chegar a Bauru após ser exibido no Festival das Cerejeiras de Garça, previsto para julho de 2026. A circulação também inclui outras cidades da região, com o objetivo de ampliar o acesso do público a conteúdos sobre a imigração japonesa e sua influência no país.

Idealizado e produzido pelo radialista Paulo Miyagi, o filme apresenta uma linha do tempo da relação entre os dois países, reunindo aspectos históricos, culturais e sociais construídos ao longo de mais de um século.

A produção traz depoimentos de representantes de instituições ligadas ao Brasil e ao Japão, além de registros em lavouras e outros setores, evidenciando a presença japonesa em diferentes áreas. "Tudo que está na mesa do brasileiro já passou, em algum momento, pelas mãos japonesas", afirma Miyagi.