O gesto de assentar palavras no papel se concretiza em 'UNS poemas de geraldo bergamo', obra do professor aposentado de matemática e grande militante da cultura e da política, que será lançada dia 24 de abril, a partir das 19h30, no Espaço Mireveja, na rua Maria Cecília de Oliveira Maciel, 1-13, em Bauru.

Depois de mais de 50 anos de escrita poética, Geraldo Bergamo reúne textos antes compartilhados exclusivamente em seu Facebook que, pela primeira vez, são publicados em livro impresso, e-book e audiobook.

Sem orelhas explicativas ou textos de apresentação, a obra aposta na força da própria linguagem, reforçando a ideia de que é a palavra, e apenas ela, que sustenta o livro.