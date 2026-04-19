A presença de animais de estimação nos lares brasileiros é cada vez maior. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil tem a terceira maior população pet do mundo, cerca de 150 e 160 milhões de animais de estimação.

Com essa crescente, adaptar a casa para uma boa convivência deixou de ser tendência e tornou-se necessidade. Muito além da escolha de móveis resistentes, investir em um ambiente projetado ou adaptado para acolher animais de estimação com conforto, segurança e liberdade, garantindo o bem-estar tanto dos pets quanto de seus tutores, inclui higienização correta do local e os estofados têm destaque, já que só tornam o local preferido de cães e gatos.

Por concentrarem odores, manchas e microrganismos, sofás e poltronas exigem atenção redobrada. Segundo Fritz Paixão, CEO da CleanNew, rede especializada em higienização e blindagem de estofados, não atentar-se a esses cuidados pode comprometer não apenas a estética dos ambientes, mas também a qualidade do ar e a saúde dos moradores.