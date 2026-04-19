A presença de animais de estimação nos lares brasileiros é cada vez maior. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil tem a terceira maior população pet do mundo, cerca de 150 e 160 milhões de animais de estimação.
Com essa crescente, adaptar a casa para uma boa convivência deixou de ser tendência e tornou-se necessidade. Muito além da escolha de móveis resistentes, investir em um ambiente projetado ou adaptado para acolher animais de estimação com conforto, segurança e liberdade, garantindo o bem-estar tanto dos pets quanto de seus tutores, inclui higienização correta do local e os estofados têm destaque, já que só tornam o local preferido de cães e gatos.
Por concentrarem odores, manchas e microrganismos, sofás e poltronas exigem atenção redobrada. Segundo Fritz Paixão, CEO da CleanNew, rede especializada em higienização e blindagem de estofados, não atentar-se a esses cuidados pode comprometer não apenas a estética dos ambientes, mas também a qualidade do ar e a saúde dos moradores.
"O contato frequente dos animais com os estofados favorece a proliferação de ácaros, bactérias e fungos. Sem a higienização adequada, esses elementos se acumulam silenciosamente e podem desencadear alergias e problemas respiratórios", afirma.
Como fazer a limpeza
O profissional listou os pontos cruciais para uma boa manutenção da limpeza de um lar com animais.
Busque por profissionais: A limpeza especializada é crucial para a rotina de manutenção do lar. Isso porque, além das manchas visíveis, os estofados acumulam resíduos orgânicos que favorecem a proliferação de ácaros e bactérias. Nesse sentido, a limpeza técnica não atua apenas na superfície. Ela alcança camadas profundas do tecido, promovendo uma higienização completa e aumentando a vida útil do estofado.
Evite misturinhas caseiras: O uso de produtos inadequados pode fixar cheiros indesejados, danificar o tecido e ser prejudicial ao animal de estimação. Para maior segurança, vale priorizar produtos próprios para ambientes com pets. Há opções específicas que atuam diretamente nas áreas afetadas, neutralizando cheiros e prevenindo novas manchas, como o PiPi Clean e o Pipi Shielding. Enquanto um promove a remoção rápida de resíduos e odores, o outro cria uma camada protetora que ajuda a preservar o tecido no dia a dia.
Blindagem: Essa tecnologia cria uma barreira protetora contra líquidos. Na prática, isso significa mais tempo de reação em caso de acidentes e menor risco de danos permanentes. Com o tecido protegido, o líquido não é absorvido imediatamente, o que permite a remoção rápida sem comprometer a estrutura do estofado. Caso aconteça um imprevisto com o tecido blindado, basta usar um guardanapo, ou uma flanela branca para retirar todo o excesso de urina, por exemplo.