Andradas, situada no sudoeste de Minas Gerais na Serra da Mantiqueira, é carinhosamente conhecida como "Terra do Vinho" e também do café. A cidade destaca-se pelo turismo vinícola (com destaque para a Casa Geraldo e Estela Valentino), forte gastronomia mineira e italiana, além de esportes de aventura no Pico do Gavião.

A cidade, com cerca de 40 mil habitantes, também é famosa pela produção de flores e pela tradicional Festa da Uva em julho. Agora, de 1º a 3 de maio de 2026, Andradas recebe a quarta edição do festival nacional de cafés especiais. O evento já consolidado na cidade mineira é esperado pelo público, unindo conhecimento, workshops, competições e gastronomia.

"O Andradas Café Festival já se consolidou como um importante evento do calendário turístico e cultural do município e reúne o que nossa região oferece de melhor: cafés especiais, gastronomia, vinhos e experiências ligadas ao turismo. Nesta edição, o festival também celebra o reconhecimento de Andradas como Cidade Gastronômica na primeira edição desta categoria do Prêmio Cumbucca de Gastronomia, entregue em novembro de 2025, em Belo Horizonte.