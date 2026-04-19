Andradas, situada no sudoeste de Minas Gerais na Serra da Mantiqueira, é carinhosamente conhecida como "Terra do Vinho" e também do café. A cidade destaca-se pelo turismo vinícola (com destaque para a Casa Geraldo e Estela Valentino), forte gastronomia mineira e italiana, além de esportes de aventura no Pico do Gavião.
A cidade, com cerca de 40 mil habitantes, também é famosa pela produção de flores e pela tradicional Festa da Uva em julho. Agora, de 1º a 3 de maio de 2026, Andradas recebe a quarta edição do festival nacional de cafés especiais. O evento já consolidado na cidade mineira é esperado pelo público, unindo conhecimento, workshops, competições e gastronomia.
"O Andradas Café Festival já se consolidou como um importante evento do calendário turístico e cultural do município e reúne o que nossa região oferece de melhor: cafés especiais, gastronomia, vinhos e experiências ligadas ao turismo. Nesta edição, o festival também celebra o reconhecimento de Andradas como Cidade Gastronômica na primeira edição desta categoria do Prêmio Cumbucca de Gastronomia, entregue em novembro de 2025, em Belo Horizonte.
A premiação valoriza a cultura local, os vinhos, os cafés e o terroir vulcânico da região, além de reforçar a posição do município como destino de destaque no turismo brasileiro", destaca a prefeita Margot Navarro Graziani Pioli.
Andradas é reconhecida como um dos importantes territórios da cafeicultura brasileira, reunindo história, altitude privilegiada e a nova geração de jovens produtores focados em qualidade e inovação. Inserida na Região Vulcânica, no Sul de Minas, conta com características próprias de terroir, clima e práticas que geram condições perfeitas para a produção do café especial.
A região ganha destaque com as famílias produtoras que estão envolvendo os jovens na produção, pensando em temas como rastreabilidade, fermentação, sustentabilidade e experiências turísticas ligadas ao café.
"Andradas também é conhecida pela produção de vinhos artesanais e pelo turismo rural, criando um ambiente ideal para eventos que conectam gastronomia, cultura e terroir. O festival busca aproximar consumidores e profissionais de todo o país aos produtores da região, permitindo vivenciar o café no lugar onde ele é cultivado - algo cada vez mais valorizado no mercado de cafés especiais", conta o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Cultura, Erivelton Siqueira.
MÉTODO AEROPRESS
O formato do Campeonato Brasileiro de Aeropress é simples: a cada rodada, três concorrentes têm cinco minutos para preparar, extrair e servir cafés usando o método aeropress.
Um grupo de juízes então toma às cegas todos os cafés, antes de apontar para a sua bebida favorita da rodada.
O campeão já garante uma vaga para a grande final que reunirá competidores de todo o Brasil em local a ser relevado.
Também acontece o Campeonato Regional de Torra by Atilla em que os mestres de torra serão desafiados a torrar com perfeição o café especial disponibilizado pela organização, de forma a extrair o máximo do potencial qualitativo da bebida.
O que fazer de mais especial na cidade mineira?
Andradas é uma simpática cidade no Sul de Minas Gerais, conhecida também como "Terra do Vinho". Tem ótimas e lindas vinícolas para visitar. A cidade também é produtora de um dos melhores cafés do Brasil com mais de 2 mil famílias na produção. Ainda é um ótimo destino de inverno, ideal para curtir os vinhos locais e o clima frio da serra.
Vinícolas: Conheça a Casa Geraldo (uma das maiores, com restaurante e parreirais), Stella Valentino, Marcon, Basso e Beloto. A região faz parte do Território dos Vinhos.
Café Vulcânico: Visite produtores locais, como a Vulcânica Coffee, para conhecer cafés especiais cultivados em solo de antiga caldeira vulcânica.
Gastronomia: Explore restaurantes de comida mineira e italiana, além da rua gastronômica na cidade.
Pico do Gavião: Um dos melhores pontos do Brasil para voo livre (parapente e asa delta) e com vista panorâmica.
Trilhas e escalada: A Pedra do Elefante é um ponto clássico para trekking e escalada, com vias para iniciantes.
Cachoeiras: Visite a Cachoeira do Joaquim, Cachoeira da Stella e o Parque Ecológico Olho D'Água, ótimos para trilhas e banho.
Passeios off-Road: Trilhas de quadriciclo e 4x4, além de rotas de bike.
Praça Central e Igreja Matriz: A Praça Dr. Alcides Mosconi é muito bonita e arborizada.
Serra dos Limas: Igreja com vista panorâmica da cidade.
Festa do Vinho: Evento tradicional com cultura e sabores locais, geralmente em julho.
Caminho da Fé: Andradas é ponto de passagem para peregrinos.
Bares: Destaque para Boaz Cervejaria e Sr. Buteko.
Para roteiros personalizados, empresas como a Desbravar oferecem guia de trilhas e escaladas.
Localização: A localização é facilitada pela Rodovia BR-146, com fácil acesso a partir de Poços de Caldas.
Experiência além da bebida
O festival, que possui entrada gratuita, transforma o café com degustações guiadas, workshops, palestras, gastronomia local, música, arte e turismo.
Este ano o evento receberá uma novidade: a etapa regional mineira do Campeonato Brasileiro de Aeropress - um método de preparo lançado em 2005, que busca extrair um café intenso e com textura de um coado, mas de forma eficiente e prática para levar para qualquer lugar.
A Aeropress utiliza pressão de ar para extrair o café, resultando numa bebida mais encorpada e saborosa. O campeonato é organizado pela equipe Café Logo Existo, de - Mariana Proença - jornalista e especialista em café.
Torra by Atilla
A abertura oficial do festival será às 19h, no dia 30 de abril, para convidados. A programação de 1 a 3 de maio inicia às 9h e o público terá a oportunidade de conhecer produções de café na região, com a Rota Turística de Andradas, durante o dia todo.
"O evento é uma vitrine da cafeicultura nacional, mas pensamos mostrar para o Brasil e o mundo que além do café Andradas pode oferecer uma ótima gastronomia, vivências e imersões no meio rural, aproximando o público da essência da região e da bebida que consumimos. Mostrar o café como experiência, e não só como produto, ajuda a construir uma identidade única para Andradas", aponta Ulisses Oliveira, responsável pela curadoria do evento. O evento contará com palestras e a Cozinha Show.
SERVIÇO
Andradas Café Festival 2026
Quando: de 1º a 3 de maio
Andradas, Minas Gerais
Horário: das 9h às 18h (exposição) e 18h às 21h (gastronomia e apresentações culturais)
Onde: Pavilhão do Vinho (Rua Major Bonifácio, s/n, Centro, Andradas, MG)
Entrada gratuita
Consulte a programação detalhada em: @andradascafefestival