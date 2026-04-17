A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), instalou nesta semana a primeira academia adaptada do município. Ela já está liberada para o público no Parque Vitória Régia e possui equipamentos apropriados para pessoas com deficiência, mas também poderá ser usada por pessoas que não são deficientes. A proposta é garantir a inclusão e ampliar a prática da atividade física.

A academia foi viabilizada por um convênio com o Estado, no valor de R$ 59.453,68, com recursos de emenda parlamentar da deputada federal Rosângela Moro. O município cedeu o espaço e fez a concretagem da base, e o Estado adquiriu e implantou os aparelhos.