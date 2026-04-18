A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), em parceria com a Federação Aquática Paulista (FAP), realiza neste sábado (18), a 2ª edição da Copa ABDA - Troféu Professora Cida Zopone de Natação, na Arena ABDA, em Bauru. A competição será disputada em piscina de 50 metros e integra o calendário oficial da 3ª Região da FAP.

O evento é destinado às categorias petiz a juvenil e contará com a participação de 337 atletas, entre 11 e 16 anos, representando nove entidades filiadas e vinculadas à FAP, reforçando o compromisso da competição com o desenvolvimento da modalidade e a promoção do intercâmbio esportivo entre clubes de todo o Estado de São Paulo.

A equipe anfitriã, ABDA, terá forte presença na disputa, com 144 nadadores inscritos, sendo 69 no masculino e 75 no feminino.