A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), em parceria com a Federação Aquática Paulista (FAP), realiza neste sábado (18), a 2ª edição da Copa ABDA - Troféu Professora Cida Zopone de Natação, na Arena ABDA, em Bauru. A competição será disputada em piscina de 50 metros e integra o calendário oficial da 3ª Região da FAP.
O evento é destinado às categorias petiz a juvenil e contará com a participação de 337 atletas, entre 11 e 16 anos, representando nove entidades filiadas e vinculadas à FAP, reforçando o compromisso da competição com o desenvolvimento da modalidade e a promoção do intercâmbio esportivo entre clubes de todo o Estado de São Paulo.
A equipe anfitriã, ABDA, terá forte presença na disputa, com 144 nadadores inscritos, sendo 69 no masculino e 75 no feminino.
A programação será dividida em duas etapas. A primeira etapa tem início às 8h30, enquanto a segunda está prevista para começar às 15h45, logo após a abertura oficial do evento, às 15h30. As provas serão realizadas ao longo de todo o dia, movimentando a Arena ABDA com jovens talentos da natação paulista. Haverá área de alimentação no local.
Além do aspecto esportivo, a competição presta homenagem à professora Maria Aparecida Jundi Zopone, carinhosamente conhecida como Professora Cida Zopone ou Dona Cida, matriarca da família Zopone e referência na educação.
Falecida em janeiro de 2020, Dona Cida é lembrada pelo carinho e respeito de ex-alunos, que frequentemente reconhecem sua importância em suas formações pessoal e profissional.