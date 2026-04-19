19 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OFICINA EM BAURU

Sebrae-SP ensina como organizar e obter resultados em finanças

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Mateus Ferreira
O Sebrae-SP tem um histórico vitorioso e, recentemente, recebeu o 15º Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio, reforçando a qualidade de seus programas e a valorização de seus colaboradores

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para a oficina presencial "Comece seu planejamento financeiro", que ocorre no dia 7 de maio, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), localizada na avenida Duque de Caxias, 16-55, Vila Cardia, em Bauru. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38175602 .

A iniciativa é uma parceria entre o Sebrae-SP e a Prefeitura de Bauru, por meio da Sedecon, e tem como objetivo auxiliar micro e pequenos empreendedores a estruturarem melhor suas finanças e tomarem decisões mais assertivas no dia a dia.

A oficina aborda desafios comuns na rotina empresarial como a dificuldade em controlar o fluxo de caixa e a mistura entre finanças pessoais e do negócio, fatores que podem comprometer a saúde financeira da empresa.

Durante o encontro, os participantes aprenderão, na prática, como separar as contas pessoais das empresariais, calcular corretamente o pró-labore e a distribuição de lucros, além de entender e analisar custos, despesas e o resultado da empresa por meio da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

A proposta é proporcionar mais clareza na gestão financeira, contribuindo para o planejamento e o crescimento sustentável das empresas.

SERVIÇO

Oficina presencial "Comece seu planejamento financeiro"

Data: 7 de maio às 8h

Local: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) em Bauru na Avenida Duque de Caxias, 16-55, Vila Cardia

Inscrições no link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38175602

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

