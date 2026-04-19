O Sebrae-SP está com inscrições abertas para a oficina presencial "Comece seu planejamento financeiro", que ocorre no dia 7 de maio, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), localizada na avenida Duque de Caxias, 16-55, Vila Cardia, em Bauru. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38175602 .
A iniciativa é uma parceria entre o Sebrae-SP e a Prefeitura de Bauru, por meio da Sedecon, e tem como objetivo auxiliar micro e pequenos empreendedores a estruturarem melhor suas finanças e tomarem decisões mais assertivas no dia a dia.
A oficina aborda desafios comuns na rotina empresarial como a dificuldade em controlar o fluxo de caixa e a mistura entre finanças pessoais e do negócio, fatores que podem comprometer a saúde financeira da empresa.
Durante o encontro, os participantes aprenderão, na prática, como separar as contas pessoais das empresariais, calcular corretamente o pró-labore e a distribuição de lucros, além de entender e analisar custos, despesas e o resultado da empresa por meio da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
A proposta é proporcionar mais clareza na gestão financeira, contribuindo para o planejamento e o crescimento sustentável das empresas.
SERVIÇO
