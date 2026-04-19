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EM BAURU

Família TEA e Todos Pelo Autismo fazem evento de conscientização

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A iniciativa é gratuita
A iniciativa é gratuita

A Família TEA Bauru realiza, no próximo dia 25 de abril de 2026, o evento "Comunidade em Ação Conscientização, Inclusão e Acolhimento da Pessoa com TEA", no Centro do Professorado Paulista (CPP), em Bauru, das 13h às 16h.

A iniciativa gratuita tem como objetivo promover informação, acolhimento e inclusão de pessoas autistas, famílias atípicas e toda a comunidade. O evento contará com orientação jurídica, oficinas temáticas, exposições informativas, além de um espaço lúdico e sensorial preparado para atender diferentes necessidades.

Organizado por voluntários da Família TEA Bauru e do Movimento Todos Pelo Autismo, o projeto reúne profissionais das áreas da saúde, educação e direito, fortalecendo a rede de apoio local e ampliando o acesso à informação e aos direitos.

A ação conta com a parceria do Gabinete da Inclusão, reforçando o compromisso com a construção de uma sociedade mais acessível, empática e inclusiva.

SERVIÇO

Data: 25 de abril de 2026

Horário: 13h às 16h

Local: CPP - Centro do

Professorado Paulista

Endereço: Rua Vereador

Joaquim da Silva

Martha, 29-59 Bauru

Evento gratuito e aberto

ao público

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