O Esporte Clube Noroeste confirmou, nesta madrugada de domingo (19), a contratação de seu novo técnico, Henrique Barcellos, e do novo auxiliar, o bauruense Vaguinho, para a continuidade do Campeonato Brasileiro da Série D. Ambos acompanharam neste sábado (18) o empate do time em 1 a 1 com o Nova Iguaçu (RJ), diante de seu torcedor, e assumem os treinos na reapresentação desta segunda-feira (20) no Complexo Damião Garcia.
Antes de alçar voo solo, Henrique Barcellos foi auxiliar-técnico de Moisés Egert em alguns times, inclusive no Alvirrubro, quando trabalharam na Série A2 do Paulista de 2023, época em que obteve licenças da CBF. Ele tem perfil de muita análise de jogo. Depois daquela A2 de 2023, em que o acesso do Noroeste bateu na trave na semifinal contra o Grêmio Novorizontino, Henrique Barcellos recebeu convite para trabalhar no Louletano, de Portugal, na quarta divisão portuguesa, onde ficou até 2025.
Por lá, chegou como auxiliar e depois iniciou sua carreira como treinador no ano passado. No Louletano, conquistou a Supertaça do Algarve, em 2024. No começo de 2026, foi treinador do Concórdia no Campeonato Catarinense. Bauruense, Vaguinho, ex-atacante do Noroeste, Ponte Preta e São Paulo, ganha a oportunidade que vinha merecendo há muito tempo e será auxiliar. Ele possui ampla experiência por ter auxiliado por décadas o saudoso Vadão. Vaguinho também acumulou experiências como treinador, com destaque para o acesso conquistado com o AE Araçatuba em 2024 e passagem recente pelo Rio Claro FC em 2026.
Em nota, o Esporte Clube Noroeste deseja sucesso aos profissionais neste novo desafio e acredita que a nova comissão técnica será fundamental para os objetivos da temporada.