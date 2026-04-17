As equipes de trânsito do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar de Bauru intensificaram as ações de fiscalização voltadas a motocicletas com escapamentos adulterados, conhecidos como “descarga livre”, nesta quarta (15) e quinta-feira (16), e apreenderam veículos e registraram um total de 111 multas. Em um desses dias, foram recolhidos sete veículos.

A operação teve como objetivo coibir a poluição sonora, a perturbação do sossego público e aumentar a segurança no trânsito, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Durante as abordagens, são verificados os itens obrigatórios de segurança, a documentação do veículo e as condições do escapamento e da motocicleta. A Polícia Militar frisa que conduzir veículo com escapamento irregular é infração grave, sujeita a multa, pontos na CNH e retenção do veículo para regularização. Caso o problema não seja resolvido no local, o veículo poderá ser bloqueado junto ao Detran, devendo o condutor regularizá-lo no prazo de até 30 dias.

Mesmo com as equipes conciliando a fiscalização com o atendimento de ocorrências e outras demandas operacionais, foram registradas 111 autuações em motocicletas, sendo 19 relacionadas a escapamentos irregulares. As fiscalizações ocorrem em pontos estratégicos, definidos com base em denúncias e registros de irregularidades. Além da fiscalização, os condutores também recebem orientações sobre a importância do respeito às normas de trânsito e à coletividade.