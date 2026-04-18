São Manuel - Dois homens armados com uma faca invadiram uma unidade de saúde no bairro Cohab, nesta sexta-feira (17), em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), com o objetivo de atacar o suspeito de furtar a casa de um deles. A vítima conseguiu desviar dos golpes e fugir. Ela foi presa pelo furto e, os dois primeiros, por tentativa de homicídio. Os três ficaram à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

De acordo com o registro policial, durante a madrugada, um dos indiciados, de 42 anos, pulou o muro da residência de outro indiciado, um trabalhador rural de 39 anos, e furtou perfume, R$ 200,00, uma bermuda, botijão de gás e celular. Pela manhã, alertado por vizinhos sobre a identidade do autor do furto, o morador e um primo, de 33 anos, decidiram se vingar e foram até uma unidade de saúde onde ele estava.

Imagens do circuito de segurança do local mostram que a dupla invadiu o prédio onde pessoas aguardavam atendimento e, armada com uma faca, a vítima do furto tentou atingir o autor do crime, que conseguiu se esquivar do cerco da dupla e fugir. Na sequência, o trabalhador rural ainda depredou e tentou incendiar um imóvel onde acreditava que o suspeito de invadir sua casa estaria morando e ameaçou a irmã dele.