Jogando mal principalmente no segundo tempo, o Noroeste apenas empatou com o Nova Iguaçu (RJ) por 1 a 1 na tarde/noite deste sábado (18), no Alfredão, em Bauru, frustrando a torcida e a diretoria. O gol do Norusca foi de Marlyson, aos 14 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Norusca vai a dois pontos, na quinta colocação. Um novo treinador deve ser anunciado nas próximas horas (lei a seguir).
O Noroeste é o quinto e penúltimo colocado, com dois pontos em três jogos: perdeu do Sampaio Corrêa-RJ na estreia, empatou com o XV de Piracicaba e agora com o Nova Iguaçu, os dois últimos em Bauru. Classificam-se os quatro primeiros de cada grupo.
Nesta semana, o Norusca demitiu o técnico Guilherme Alves e a equipe comandado pelo técnico interino Pereira. O treinador Henrique Barcellos deve ser anunciado novo técnico do Noroeste. Ele foi auxiliar do Moisés Egert no próprio Norusca, na Série A2 do Campeonato Paulista de 2023. O último clube dele foi Concórdia, de Santa Catarina.
Para o jogo deste sábado, o clube lançou uma promoção de ingressos (R$ 20) com apoio da Unimed para aumentar o público no Alfredão e o resultado foi bom.
O próximo compromisso do Noroeste pelo Campeonato Brasileiro da Série D será diante do Velo Clube, na cidade de Rio Claro, no próximo sábado (25), no estádio Estádio Benito Agnelo Castellano, às 17h.