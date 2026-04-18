Jogando mal principalmente no segundo tempo, o Noroeste apenas empatou com o Nova Iguaçu (RJ) por 1 a 1 na tarde/noite deste sábado (18), no Alfredão, em Bauru, frustrando a torcida e a diretoria. O gol do Norusca foi de Marlyson, aos 14 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Norusca vai a dois pontos, na quinta colocação. Um novo treinador deve ser anunciado nas próximas horas (lei a seguir).

O Noroeste é o quinto e penúltimo colocado, com dois pontos em três jogos: perdeu do Sampaio Corrêa-RJ na estreia, empatou com o XV de Piracicaba e agora com o Nova Iguaçu, os dois últimos em Bauru. Classificam-se os quatro primeiros de cada grupo.

Nesta semana, o Norusca demitiu o técnico Guilherme Alves e a equipe comandado pelo técnico interino Pereira. O treinador Henrique Barcellos deve ser anunciado novo técnico do Noroeste. Ele foi auxiliar do Moisés Egert no próprio Norusca, na Série A2 do Campeonato Paulista de 2023. O último clube dele foi Concórdia, de Santa Catarina.