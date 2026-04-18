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EM SANTA CRUZ

Homem é esfaqueado pelo pai após discussão e fica em estado grave

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
A ocorrência, registrada como tentativa de homicídio, é investigada pela Polícia Civil
A ocorrência, registrada como tentativa de homicídio, é investigada pela Polícia Civil

Santa Cruz do Rio Pardo - Durante uma discussão, um homem de 40 anos foi esfaqueado pelo pai, de 75 anos, na manhã deste sábado (18), em uma propriedade rural no bairro Jacutinga, em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru). Ele foi socorrido em estado grave e o suspeito fugiu levando a faca.

Segundo o registro policial, o crime ocorreu por volta das 8h40. A mãe e esposa dos envolvidos relatou à Polícia Militar (PM) que pai e filho brigaram nesta sexta-feira (17) por motivos ainda não esclarecidos após ingerirem bebida alcoólica e que a discussão recomeçou neste sábado.

Conforme a versão dela, o marido teria atingido o filho com uma facada no abdômen após, supostamente, ser atacado por ele, para se defender. O homem de 40 anos teve o intestino perfurado e foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele passou por procedimento cirúrgico na Santa Casa da cidade e permaneceu internado. O suspeito fugiu de carro levando a faca e, até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado. A ocorrência, registrada como tentativa de homicídio, é investigada pela Polícia Civil.

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