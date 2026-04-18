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MERCADO DE TRABALHO

Bauru é a 2ª cidade paulista que mais gerou empregos em fevereiro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
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Estado criou 37,5% do total de vagas com carteira assinada do país em fevereiro
Estado criou 37,5% do total de vagas com carteira assinada do país em fevereiro

O estado de São Paulo criou quase 96 mil oportunidades de emprego com carteira assinada em fevereiro, o equivalente a 3,4 mil vagas por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Bauru aparece em segundo lugar no ranking dos municípios que mais contrataram no segundo mês de 2026, com 6.411 novas vagas, atrás apenas de Capital, com 27.599 novos postos de trabalho. A cidade também ocupa a segunda posição de contratações no primeiro bimestre, com 7.106 vagas, enquanto São Paulo teve 31.011 postos de trabalho (veja quadro abaixo).

Em janeiro e fevereiro, foram quase 112 mil vagas de emprego formais criadas. No acumulado de 12 meses, São Paulo se aproximou de um total de 244 mil oportunidades de trabalho.

Assim, o estado criou 37,5% do total de vagas com carteira assinada do país em fevereiro, 30,1% do total em dois meses e 23,3% em 12 meses. Os números consolidam São Paulo como o estado que tem maior saldo de vagas do país, além de criar 72% dos empregos na região Sudeste em fevereiro.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,66% em fevereiro, 0,76% no acumulado do ano e 1,68% no acumulado de 12 meses.

Veja as 50 cidades campeãs de emprego em fevereiro:

Sao Paulo - 27.599

Bauru - 6.411

Campinas - 2.859

Sumaré - 2.765

São Bernardo do Campo - 2.618

Osasco - 2.478

Ribeirão Preto - 2.192

Guarulhos - 2.170

Santo André - 1.785

Barueri - 1.626

Limeira - 1.240

Sorocaba - 1.199

Taubaté - 1.160

São Jose do Rio Preto - 1.118

Franca - 1.100

Tremembé - 1.073

Santos - 1.024

São José dos Campos - 969

Tatuí - 782

Jundiaí - 781

Caieiras - 763

São Carlos - 756

Mauá - 732

Indaiatuba - 679

Cajamar - 650

Mogi das Cruzes - 634

Cotia - 603

Americana - 572

Itaquaquecetuba - 561

Santana de Parnaíba - 529

Itatiba - 514

Taboão da Serra - 505

Cosmópolis - 481

São Caetano do Sul - 476

Araçatuba - 462

Piracicaba - 458

Pontal - 433

Ibiúna - 416

Nova Odessa - 412

Paraguaçu Paulista - 405

Arujá - 396

Marília - 385

Porto Feliz - 374

Catanduva - 372

Jaú - 372

Novo Horizonte - 364

Botucatu - 363

Carapicuíba - 358

Cubatão - 337

São Jose do Rio Pardo - 335

Veja as 50 cidades campeãs de emprego no bimestre:

Sao Paulo - 31.011

Bauru - 7.106

Franca - 4.109

Guarulhos - 3.584

Campinas - 3.265

São Bernardo do Campo - 3.082

Ribeirão Preto - 2.963

Sumaré - 2.743

Osasco - 2.190

Sorocaba - 1.994

São Jose do Rio Preto - 1.874

Limeira - 1.528

Jundiaí - 1.421

Santo André - 1.268

Tatuí - 1.084

Indaiatuba - 1.071

Rio Claro - 1.041

Piracicaba - 1.038

Sertãozinho - 1.030

São José dos Campos - 995

Tremembé - 937

Novo Horizonte - 933

Guariba - 886

Cotia - 851

São Carlos - 826

Americana - 796

Caieiras - 762

Itaquaquecetuba - 723

Itatiba - 717

Barrinha - 677

Araraquara - 668

Mauá - 664

Jaú - 658

Arujá - 651

Taboão da Serra - 643

Birigui - 640

Taubaté - 638

Santos - 634

Nova Odessa - 632

Marília - 607

Itupeva - 602

Boituva - 585

Itapevi - 583

Paraguaçu Paulista - 580

Cosmópolis - 578

Pontal - 573

Santana de Parnaíba - 558

Porto Feliz - 556

Poloni - 538

Monte Alto - 535

Veja as 50 cidades campeãs de emprego em 12 meses:

São Paulo - 88.252

Osasco - 24.340

Barueri - 12.188

Guarulhos - 10.199

São José dos Campos - 5.692

Santos - 5.524

São Bernardo do Campo - 4.793

Santo André - 4.601

Bauru - 4.484

Sorocaba - 3.976

Ribeirão Preto - 3.247

Tatuí - 2.979

Taubaté - 2.820

Sumaré - 2.766

Jundiaí - 2.727

Cajamar - 2.480

Matão - 2.282

São José do Rio Preto - 2.056

São Caetano do Sul - 1.994

Franco da Rocha - 1.814

Atibaia - 1.680

São Carlos - 1.643

Capela do Alto - 1.634

Presidente Prudente - 1.629

Mauá - 1.621

Cotia - 1.550

Botucatu - 1.451

Itaquaquecetuba - 1.442

Cabreúva - 1.365

Cosmópolis - 1.297

Araçatuba - 1.294

Franca - 1.160

Monte Azul Paulista - 1.153

Iracemápolis - 1.144

Caieiras - 1.135

Lençóis Paulista - 1.116

Monte Mor - 1.054

Arujá - 1.015

Campinas - 996

Araras - 985

São Roque - 973

Cubatão - 970

Penápolis - 961

Paraguaçu Paulista - 923

Ibiúna - 914

Porto Feliz - 885

Mogi das Cruzes - 884

Santa Cruz do Rio Pardo - 868

Marília - 862

Birigui - 830

São Paulo – vagas criadas

Fevereiro: 95.896

Bimestre: 111.611

Últimos 12 meses: 243.643

Brasil – vagas criadas

Fevereiro: 255.321

Bimestre: 370.339

Últimos 12 meses: 1.047.024

Sudeste – vagas criadas

Fevereiro: 133.052

Bimestre: 144.846

Últimos 12 meses: 383.690

Salário médio

Em fevereiro, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.593,00, seguido por Distrito Federal (R$ 2.541,41), Rio de Janeiro (R$ 2.468,23) e Santa Catarina (R$ 2.397,48).

O salário de admissão de São Paulo é 10,5% maior que do Brasil (R$ 2.346,97). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.487,13).

Setores com mais contratações

O setor de serviços foi o que mais criou vagas em fevereiro – total de 73.924. Dentro do setor se destacam informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (20.321), alojamento e alimentação (10.638) e transporte, armazenagem e correio (8.472).

Indústria geral vem em seguida, com 9.733 vagas, com destaque para indústria da transformação (9.342). Construção (9.476) e comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (7.119) completam os setores que criaram vagas.

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