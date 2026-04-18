O estado de São Paulo criou quase 96 mil oportunidades de emprego com carteira assinada em fevereiro, o equivalente a 3,4 mil vagas por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Bauru aparece em segundo lugar no ranking dos municípios que mais contrataram no segundo mês de 2026, com 6.411 novas vagas, atrás apenas de Capital, com 27.599 novos postos de trabalho. A cidade também ocupa a segunda posição de contratações no primeiro bimestre, com 7.106 vagas, enquanto São Paulo teve 31.011 postos de trabalho (veja quadro abaixo).
Em janeiro e fevereiro, foram quase 112 mil vagas de emprego formais criadas. No acumulado de 12 meses, São Paulo se aproximou de um total de 244 mil oportunidades de trabalho.
Assim, o estado criou 37,5% do total de vagas com carteira assinada do país em fevereiro, 30,1% do total em dois meses e 23,3% em 12 meses. Os números consolidam São Paulo como o estado que tem maior saldo de vagas do país, além de criar 72% dos empregos na região Sudeste em fevereiro.
Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,66% em fevereiro, 0,76% no acumulado do ano e 1,68% no acumulado de 12 meses.
Veja as 50 cidades campeãs de emprego em fevereiro:
Sao Paulo - 27.599
Bauru - 6.411
Campinas - 2.859
Sumaré - 2.765
São Bernardo do Campo - 2.618
Osasco - 2.478
Ribeirão Preto - 2.192
Guarulhos - 2.170
Santo André - 1.785
Barueri - 1.626
Limeira - 1.240
Sorocaba - 1.199
Taubaté - 1.160
São Jose do Rio Preto - 1.118
Franca - 1.100
Tremembé - 1.073
Santos - 1.024
São José dos Campos - 969
Tatuí - 782
Jundiaí - 781
Caieiras - 763
São Carlos - 756
Mauá - 732
Indaiatuba - 679
Cajamar - 650
Mogi das Cruzes - 634
Cotia - 603
Americana - 572
Itaquaquecetuba - 561
Santana de Parnaíba - 529
Itatiba - 514
Taboão da Serra - 505
Cosmópolis - 481
São Caetano do Sul - 476
Araçatuba - 462
Piracicaba - 458
Pontal - 433
Ibiúna - 416
Nova Odessa - 412
Paraguaçu Paulista - 405
Arujá - 396
Marília - 385
Porto Feliz - 374
Catanduva - 372
Jaú - 372
Novo Horizonte - 364
Botucatu - 363
Carapicuíba - 358
Cubatão - 337
São Jose do Rio Pardo - 335
Veja as 50 cidades campeãs de emprego no bimestre:
Sao Paulo - 31.011
Bauru - 7.106
Franca - 4.109
Guarulhos - 3.584
Campinas - 3.265
São Bernardo do Campo - 3.082
Ribeirão Preto - 2.963
Sumaré - 2.743
Osasco - 2.190
Sorocaba - 1.994
São Jose do Rio Preto - 1.874
Limeira - 1.528
Jundiaí - 1.421
Santo André - 1.268
Tatuí - 1.084
Indaiatuba - 1.071
Rio Claro - 1.041
Piracicaba - 1.038
Sertãozinho - 1.030
São José dos Campos - 995
Tremembé - 937
Novo Horizonte - 933
Guariba - 886
Cotia - 851
São Carlos - 826
Americana - 796
Caieiras - 762
Itaquaquecetuba - 723
Itatiba - 717
Barrinha - 677
Araraquara - 668
Mauá - 664
Jaú - 658
Arujá - 651
Taboão da Serra - 643
Birigui - 640
Taubaté - 638
Santos - 634
Nova Odessa - 632
Marília - 607
Itupeva - 602
Boituva - 585
Itapevi - 583
Paraguaçu Paulista - 580
Cosmópolis - 578
Pontal - 573
Santana de Parnaíba - 558
Porto Feliz - 556
Poloni - 538
Monte Alto - 535
Veja as 50 cidades campeãs de emprego em 12 meses:
São Paulo - 88.252
Osasco - 24.340
Barueri - 12.188
Guarulhos - 10.199
São José dos Campos - 5.692
Santos - 5.524
São Bernardo do Campo - 4.793
Santo André - 4.601
Bauru - 4.484
Sorocaba - 3.976
Ribeirão Preto - 3.247
Tatuí - 2.979
Taubaté - 2.820
Sumaré - 2.766
Jundiaí - 2.727
Cajamar - 2.480
Matão - 2.282
São José do Rio Preto - 2.056
São Caetano do Sul - 1.994
Franco da Rocha - 1.814
Atibaia - 1.680
São Carlos - 1.643
Capela do Alto - 1.634
Presidente Prudente - 1.629
Mauá - 1.621
Cotia - 1.550
Botucatu - 1.451
Itaquaquecetuba - 1.442
Cabreúva - 1.365
Cosmópolis - 1.297
Araçatuba - 1.294
Franca - 1.160
Monte Azul Paulista - 1.153
Iracemápolis - 1.144
Caieiras - 1.135
Lençóis Paulista - 1.116
Monte Mor - 1.054
Arujá - 1.015
Campinas - 996
Araras - 985
São Roque - 973
Cubatão - 970
Penápolis - 961
Paraguaçu Paulista - 923
Ibiúna - 914
Porto Feliz - 885
Mogi das Cruzes - 884
Santa Cruz do Rio Pardo - 868
Marília - 862
Birigui - 830
São Paulo – vagas criadas
Fevereiro: 95.896
Bimestre: 111.611
Últimos 12 meses: 243.643
Brasil – vagas criadas
Fevereiro: 255.321
Bimestre: 370.339
Últimos 12 meses: 1.047.024
Sudeste – vagas criadas
Fevereiro: 133.052
Bimestre: 144.846
Últimos 12 meses: 383.690
Salário médio
Em fevereiro, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.593,00, seguido por Distrito Federal (R$ 2.541,41), Rio de Janeiro (R$ 2.468,23) e Santa Catarina (R$ 2.397,48).
O salário de admissão de São Paulo é 10,5% maior que do Brasil (R$ 2.346,97). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.487,13).
Setores com mais contratações
O setor de serviços foi o que mais criou vagas em fevereiro – total de 73.924. Dentro do setor se destacam informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (20.321), alojamento e alimentação (10.638) e transporte, armazenagem e correio (8.472).
Indústria geral vem em seguida, com 9.733 vagas, com destaque para indústria da transformação (9.342). Construção (9.476) e comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (7.119) completam os setores que criaram vagas.