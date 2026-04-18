O estado de São Paulo criou quase 96 mil oportunidades de emprego com carteira assinada em fevereiro, o equivalente a 3,4 mil vagas por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Bauru aparece em segundo lugar no ranking dos municípios que mais contrataram no segundo mês de 2026, com 6.411 novas vagas, atrás apenas de Capital, com 27.599 novos postos de trabalho. A cidade também ocupa a segunda posição de contratações no primeiro bimestre, com 7.106 vagas, enquanto São Paulo teve 31.011 postos de trabalho (veja quadro abaixo).

Em janeiro e fevereiro, foram quase 112 mil vagas de emprego formais criadas. No acumulado de 12 meses, São Paulo se aproximou de um total de 244 mil oportunidades de trabalho.

Assim, o estado criou 37,5% do total de vagas com carteira assinada do país em fevereiro, 30,1% do total em dois meses e 23,3% em 12 meses. Os números consolidam São Paulo como o estado que tem maior saldo de vagas do país, além de criar 72% dos empregos na região Sudeste em fevereiro.