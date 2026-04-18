Jaú - A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite desta sexta-feira (17), dois irmãos suspeitos de envolvimento no assassinato de um pedreiro de 32 anos ocorrido na madrugada do último dia 28 de março, durante uma briga na rua Primo Gazani, no Distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

Os dois homens foram presos no Distrito de Ajapi, em Rio Claro, após informações compartilhadas entre equipes da PM da cidade de Jaú indicarem que os foragidos estariam escondidos naquela região. Com base nos dados levantados em Jaú, policiais militares de Rio Claro localizaram os irmãos.

Um deles foi encontrado na companhia de uma mulher e, ao ser informado sobre o mandado de prisão, confessou participação no homicídio e indicou o paradeiro do irmão, que foi localizado em uma quadra poliesportiva e se entregou sem resistência. Os celulares deles foram apreendidos.

O crime