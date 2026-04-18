Jaú - A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite desta sexta-feira (17), dois irmãos suspeitos de envolvimento no assassinato de um pedreiro de 32 anos ocorrido na madrugada do último dia 28 de março, durante uma briga na rua Primo Gazani, no Distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).
Os dois homens foram presos no Distrito de Ajapi, em Rio Claro, após informações compartilhadas entre equipes da PM da cidade de Jaú indicarem que os foragidos estariam escondidos naquela região. Com base nos dados levantados em Jaú, policiais militares de Rio Claro localizaram os irmãos.
Um deles foi encontrado na companhia de uma mulher e, ao ser informado sobre o mandado de prisão, confessou participação no homicídio e indicou o paradeiro do irmão, que foi localizado em uma quadra poliesportiva e se entregou sem resistência. Os celulares deles foram apreendidos.
O crime
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, por razões a serem esclarecidas, no dia 28 de março, a vítima teria se envolvido em uma discussão com os dois homens, por volta das 2h30, e, durante a briga, recebeu quatro facadas nas costas.
A reportagem apurou que, após os golpes, o homem teria embarcado em sua motocicleta na tentativa de buscar ajuda em uma unidade de saúde do distrito, mas acabou perdendo os sentidos no caminho.
Socorrido por populares, ele foi encaminhado à Santa Casa de Jaú, onde recebeu atendimento. Porém, não resistiu à gravidade das lesões e morreu no final da manhã. Os suspeitos foram identificados, tiveram as prisões decretadas e eram considerados foragidos.