Uma jovem de 24 anos ficou gravemente ferida, no início da manhã desta quinta-feira (16), por volta das 7h50, após ser atropelada por um carro no cruzamento da alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla com a rua Albino Tâmbara, na Vila Nova Cidade Universitária, em Bauru.

Segundo o registro policial, o condutor do veículo, um Peugeot 206, que não teve o nome divulgado, contou à Polícia Militar (PM) que teve a visão ofuscada pelo sol e acabou atingindo a vítima, que tentava atravessar a via. Ele prestou apoio à ela e aguardou a chegada do socorro.

Com ferimentos graves na região da cabeça e escoriações pelo corpo, a jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida a um hospital particular da cidade, onde permaneceu internada. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas.