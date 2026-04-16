Um ferro-velho de Bauru foi notificado pela Polícia Militar (PM), nesta semana, por descumprir o horário de funcionamento permitido por lei municipal para estabelecimentos do tipo e abrir durante a noite. O endereço não foi informado pela corporação.

De acordo com a PM, a operação de fiscalização noturna ocorreu entre segunda (13) e quarta-feira (15) e foi realizada por policiais militares escalados para a chamada "atividade delegada".

O objetivo foi constatar o cumprimento de recentes alterações na lei municipal nº 7.729/2023, que aborda a venda e reciclagem de material metálico, sobretudo o horário de funcionamento.