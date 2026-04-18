A Polícia Civil de Barra Bonita, durante ações de patrulhamento, prendeu em flagrante um homem de 26 anos, na condução de uma moto com o chassi adulterado, após perseguição policial e diversas infrações criminais e de trânsito, ocorridas na tarde desta sexta-feira (17), em Barra Bonita (76 quilômetros de Bauru).
Os policiais civis visualizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta Honda NX 350 Sahara, sem placa, realizando manobras perigosas, inclusive empinando o veículo em via pública, na região do Jardim Nova Barra.
Segundo o boletim de ocorrência, ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e passou a empreender fuga em alta velocidade, avançando por calçadas, vias públicas e colocando em risco a integridade de pedestres e demais usuários da via.
A perseguição seguiu até o bairro Jardim Santa Tereza, já em área rural, onde o indivíduo abandonou a motocicleta e tentou se esconder em meio a um canavial. Após diligências no local, a equipe da Polícia Civil conseguiu localizar e deter o suspeito, identificado apenas pelas iniciais C.H.L., que resistiu à abordagem, sendo necessária a contenção com uso de força moderada.
Durante a verificação do veículo, os policiais constataram que a motocicleta estava sem emplacamento e com numeração de chassi suprimida, configurando crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O autor também não possuía habilitação para conduzir veículos automotores.
Diante dos fatos, foi lavrado auto de prisão em flagrante, pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, participação em corrida e manobras perigosas em via pública e direção sem habilitação, além de desobediência e resistência. O preso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permanece à disposição da Justiça e será submetido à audiência de custódia. A motocicleta foi apreendida e será submetida à perícia criminal, como parte das investigações.