A Polícia Civil de Barra Bonita, durante ações de patrulhamento, prendeu em flagrante um homem de 26 anos, na condução de uma moto com o chassi adulterado, após perseguição policial e diversas infrações criminais e de trânsito, ocorridas na tarde desta sexta-feira (17), em Barra Bonita (76 quilômetros de Bauru).

Os policiais civis visualizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta Honda NX 350 Sahara, sem placa, realizando manobras perigosas, inclusive empinando o veículo em via pública, na região do Jardim Nova Barra.

Segundo o boletim de ocorrência, ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e passou a empreender fuga em alta velocidade, avançando por calçadas, vias públicas e colocando em risco a integridade de pedestres e demais usuários da via.