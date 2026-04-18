chegou ao fim a fase de classificação do NBB Caixa. Na manhã deste sábado (18), em jogo válido pela última rodada do returno, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit entrou em quadra no ginásio Nilson Nelson, na capital federal, e acabou superado pelo Caixa/Brasília por 94 x 65.
Com grande volume ofensivo, sobretudo nas bolas do perímetro (10/33), os donos da casa foram dominantes do início ao fim. Desfalcado do ala-pivô Gemerson Barbosa, em recuperação de problema muscular, e do ala-armador Matheus Eugeniusz, suspenso, o Dragão até conseguiu reagir na segunda parcial. Mas, no retorno do vestiário, os erros ofensivos custaram caro. Com a desvantagem ampliada, o técnico Paulo Jaú optou por rodar o elenco e preservar seus principais jogadores para os playoffs.
DESTAQUES
O cestinha da partida foi o ala Von Haydin, autor de um duplo-duplo com 24 pontos e 14 rebotes. O ala Crescenzi e o pivô Brunão também tiveram papel relevante no ataque, ambos com 15 pontos. Pelo lado bauruense, Andrezão, Anjos e Mogi anotaram 12 pontos cada, com destaque também para Mogi, que alcançou duplo-duplo com 14 rebotes.
Com o resultado, o Brasília ultrapassou o Flamengo e encerrou a fase regular no G-4. Já o Bauru Basket fechou esta etapa na 10ª colocação, com campanha de 21 vitórias e 17 derrotas. Com os cruzamentos definidos, o Dragão enfrentará o Paulistano nas oitavas de final. Por ter melhor campanha, a equipe da capital paulista terá a vantagem do mando de quadra na série melhor de cinco jogos.
TABELA
* Jogo 1 — 21/abr (terça), 20h30: Paulistano x Bauru — ginásio Antônio Prado Junior — Transmissão: XSports
* Jogo 2 — 24/abr (sexta), 19h30: Bauru x Paulistano — ginásio Panela de Pressão — Transmissão: YouTube
* Jogo 3 — 26/abr (domingo), 18h00: Bauru x Paulistano — ginásio Panela de Pressão — Transmissão: YouTube
* Jogo 4* — 29/abr (quarta), horário a definir: Paulistano x Bauru — ginásio Antônio Prado Junior — Transmissão: a definir
* Jogo 5* — 01/mai (sexta), horário a definir: Paulistano x Bauru — ginásio Antônio Prado Junior — Transmissão: a definir
*Jogos 4 e 5 serão realizados apenas se necessário.
Paulistano e Pato Basquete ainda irão se enfrentar pela fase de classificação na noite deste sábado (18). Porém, o resultado não terá influência sobre os posicionamentos das equipes. Dessa forma, o chaveamento das oitavas de final do NBB Caixa ficou assim:
Sesi Franca (1º) x Botafogo (16º)
Pinheiros (2º) x Conta Simples/Rio Claro (15º)
KTO/Minas (3º) x Cruzeiro (14º)
Caixa/Brasília (4º) x Caxias do Sul (13º)
Flamengo (5º) x CEISC/União Corinthians (12º)
Corinthians (6º) x Unifacisa (11º)
Paulistano (7º) x Zopone/Unimed/Bauru/Parmalat (10º)
São José (8º) x Mogi das Cruzes (9º)
Caso o Dragão avance, irá encarar o vencedor da série entre Pinheiros e Rio Claro. Vale lembrar que Vasco da Gama e Osasco foram as equipes rebaixadas para a Liga Ouro.