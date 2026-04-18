chegou ao fim a fase de classificação do NBB Caixa. Na manhã deste sábado (18), em jogo válido pela última rodada do returno, o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit entrou em quadra no ginásio Nilson Nelson, na capital federal, e acabou superado pelo Caixa/Brasília por 94 x 65.

Com grande volume ofensivo, sobretudo nas bolas do perímetro (10/33), os donos da casa foram dominantes do início ao fim. Desfalcado do ala-pivô Gemerson Barbosa, em recuperação de problema muscular, e do ala-armador Matheus Eugeniusz, suspenso, o Dragão até conseguiu reagir na segunda parcial. Mas, no retorno do vestiário, os erros ofensivos custaram caro. Com a desvantagem ampliada, o técnico Paulo Jaú optou por rodar o elenco e preservar seus principais jogadores para os playoffs.

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