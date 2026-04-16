O Instituto Markinho Souza realiza, nesta sexta-feira (17/4), a partir das 19h, a inauguração da sua sede em Bauru, consolidando um importante passo na ampliação de suas ações voltadas ao meio ambiente, diversidade, inclusão social, cultura, causas afro, proteção animal e saúde. De acordo com o vereador e presidente do Poder Legislativo bauruense, Markinho Souza, o evento reunirá autoridades, representantes da sociedade civil, parceiros e convidados. Além disso, será aberto à participação da população de Bauru e dos veículos de comunicação, que estão convidados a acompanhar esse momento especial.
O espaço foi pensado para fortalecer e ampliar as ações desenvolvidas pelo Instituto, que atua em diversas frentes, com destaque para projetos ligados ao meio ambiente, realização de eventos, promoção da diversidade, inclusão social, valorização da cultura afro, proteção animal e a saúde. A proposta é que o local se torne um ponto de encontro para iniciativas que impactem positivamente a cidade, promovendo cidadania, conscientização e oportunidades para diferentes públicos.
A inauguração também marca o início de uma nova fase do Instituto, com foco em ampliar parcerias e desenvolver projetos que contribuam diretamente para o bem-estar da população e o desenvolvimento social de Bauru. "A presença de todos é fundamental para dar visibilidade às ações e fortalecer o engajamento da sociedade nas causas apoiadas pela instituição", finaliza Markinho.
Uma das novidades que será inaugurada junto com o Instituto Markinho Souza é a implantação de um ponto de apoio para motociclistas entregadores de aplicativos, denominado “QG dos Motocas”. O espaço contará com estrutura de apoio, incluindo banheiros, cozinha, sala de jogos e sala de espera, oferecendo mais dignidade e conforto enquanto aguardam os chamados das plataformas de entrega.
O Instituto Markinho Souza destaca que suas atividades e a implantação do espaço são integralmente custeadas por meio de parcerias e apoio da iniciativa privada, não havendo qualquer utilização de recursos públicos em sua estrutura ou funcionamento.
Tudo isso está sendo possível, segundo Markinho, graças ao apoio dos parceiros e empresas: Concilig, Rede LK, Cetro Máquinas, Lume Light Comunicação Visual, NYO Internet & Conectividade, Gecon Gestão de Condomínios & Franchising, Plasútil e Moura Pedras Decorativas, Pisos e Revestimentos, com um agradecimento especial à família Mandaliti através da Concilig.
SERVIÇO:
Data: 17 de abril de 2026 (sexta-feira)
Horário: 19h
Local: Av. Duque de Caxias, nº 12-4 – Vila Altinópolis – Bauru/SP