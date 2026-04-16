O Instituto Markinho Souza realiza, nesta sexta-feira (17/4), a partir das 19h, a inauguração da sua sede em Bauru, consolidando um importante passo na ampliação de suas ações voltadas ao meio ambiente, diversidade, inclusão social, cultura, causas afro, proteção animal e saúde. De acordo com o vereador e presidente do Poder Legislativo bauruense, Markinho Souza, o evento reunirá autoridades, representantes da sociedade civil, parceiros e convidados. Além disso, será aberto à participação da população de Bauru e dos veículos de comunicação, que estão convidados a acompanhar esse momento especial.

O espaço foi pensado para fortalecer e ampliar as ações desenvolvidas pelo Instituto, que atua em diversas frentes, com destaque para projetos ligados ao meio ambiente, realização de eventos, promoção da diversidade, inclusão social, valorização da cultura afro, proteção animal e a saúde. A proposta é que o local se torne um ponto de encontro para iniciativas que impactem positivamente a cidade, promovendo cidadania, conscientização e oportunidades para diferentes públicos.

A inauguração também marca o início de uma nova fase do Instituto, com foco em ampliar parcerias e desenvolver projetos que contribuam diretamente para o bem-estar da população e o desenvolvimento social de Bauru. "A presença de todos é fundamental para dar visibilidade às ações e fortalecer o engajamento da sociedade nas causas apoiadas pela instituição", finaliza Markinho.