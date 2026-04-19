Um homem de 34 anos foi preso quando chegava em sua casa, na Vila Falcão, em Bauru, no início da tarde de sexta-feira (17), por uma dívida de R$ 57 mil em pensão alimentícia e por posse ilegal de arma de fogo.

Durante patrulhamento de rotina, policiais militares viram um suspeito desembarcando de um veículo com um objeto em sua cintura e decidiram abordá-lo.

Em revista pessoal, constataram que o indiciado trazia um telefone celular. Mas, em pesquisa ao Copom, foi constatado que ele era procurado pela Justiça de Minas Gerais por uma dívida de pensão alimentícia de R$ 57 mil.

Ao ser questionado se tinha arma de fogo, ele disse que possuía uma para defesa pessoal guardada em sua casa. Dentro de um armário, os policiais encontraram uma garrucha e várias munições, que foram apreendidas.