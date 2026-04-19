Um homem de 34 anos foi preso quando chegava em sua casa, na Vila Falcão, em Bauru, no início da tarde de sexta-feira (17), por uma dívida de R$ 57 mil em pensão alimentícia e por posse ilegal de arma de fogo.
Durante patrulhamento de rotina, policiais militares viram um suspeito desembarcando de um veículo com um objeto em sua cintura e decidiram abordá-lo.
Em revista pessoal, constataram que o indiciado trazia um telefone celular. Mas, em pesquisa ao Copom, foi constatado que ele era procurado pela Justiça de Minas Gerais por uma dívida de pensão alimentícia de R$ 57 mil.
Ao ser questionado se tinha arma de fogo, ele disse que possuía uma para defesa pessoal guardada em sua casa. Dentro de um armário, os policiais encontraram uma garrucha e várias munições, que foram apreendidas.
O homem afirmou que a comprou de um desconhecido e que não tinha qualquer tipo de documentação ou autorização para posse.
Ele foi preso por posse ilegal de arma de fogo e pelo débito de pensão alimentícia.
Após exame de corpo de delito no IML, o indiciado ficou preso à disposição da Justiça para audiência de custódia.