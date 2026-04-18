Um motociclista morreu após cair da moto e ser atropelado por um veículo que vinha logo atrás, na noite desta sexta-feira (17), na vicinal José Maria Verdini, que liga o município de Jaú (54 quilômetros de Bauru) ao Distrito de Potunduva, nas proximidades do acesso ao Sítio do Grossi.
Por motivos a serem apontados pela Polícia Científica, o condutor perdeu controle da moto, caiu na pista e acabou sendo atingido por um carro que trafegava logo atrás. O motorista do carro informou que não conseguiu frear ou desviar a tempo. Ele ficou no local aguardando a chegada da Polícia Militar e do Samu, mas a vítima morreu ainda na pista.
O motorista do carro não sofreu ferimentos e foi levado ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú para registro da ocorrência. As identidades dos envolvidos no acidente não foram informadas.