Um pedestre morreu atropelado, no final da noite desta sexta-feira (17), no km 270 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel (76 quilômetros de Bauru).

Segundo informações colhidas pela Polícia Rodoviária que constam no site da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), um veículo HR-V trafegava no sentido leste, em direção à Capital, pela faixa 2, quando, no quilômetro 270, se deparou com um andarilho sobre a pista de rolamento e, sem tempo para desvio ou frenagem, o atropleou.

O motorista só conseguiu parar o carro a, aproximadamente, 50 metros à frente e a vítima permaneceu pela faixa zebrada. O homem morreu no local. O corpo foi removido na madrugada deste sábado (18) e segue sem identificação.