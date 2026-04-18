Um clube de leitura infantil pensado para crianças de até seis anos e suas famílias, em um espaço de conexão, afeto e descobertas através dos livros. Essa é a proposta do ClubeLi, que chega ao seu segundo ano e, com ele, novas histórias, encontros cheios de afeto e momentos que vão ficar para sempre na memória das crianças. O primeiro encontro de 2026 acontece neste sábado (18), às 15h, a partir do livro Gildo, de Silvana Rando, da editora Brinque-Book.

Idealizado pela pedagoga Patrícia Magoga e pela jornalista Camila Corrêa, o clube começou em abril de 2025, promovendo encontros mensais a partir de livros infantis de autores da cidade, com a proposta de ser também um espaço de conexão entre famílias, de descoberta para os pequenos e de presença em meio à correria do dia a dia.

A partir de 2026, a jornalista e especialista em livros infantis Giovana Franzolin passou a integrar a organização do clube, fazendo a curadoria dos títulos. Para este ano, a proposta do clube é trazer livros brincantes, interativos e divertidos, para que as crianças percebam que ler também é brincar.