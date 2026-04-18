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Clube da Leitura para a 1ª Infância é opção neste sábado

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
ClubeLi chega ao seu segundo ano e, com ele, novas histórias
ClubeLi chega ao seu segundo ano e, com ele, novas histórias

Um clube de leitura infantil pensado para crianças de até seis anos e suas famílias, em um espaço de conexão, afeto e descobertas através dos livros. Essa é a proposta do ClubeLi, que chega ao seu segundo ano e, com ele, novas histórias, encontros cheios de afeto e momentos que vão ficar para sempre na memória das crianças. O primeiro encontro de 2026 acontece neste sábado (18), às 15h, a partir do livro Gildo, de Silvana Rando, da editora Brinque-Book.

Idealizado pela pedagoga Patrícia Magoga e pela jornalista Camila Corrêa, o clube começou em abril de 2025, promovendo encontros mensais a partir de livros infantis de autores da cidade, com a proposta de ser também um espaço de conexão entre famílias, de descoberta para os pequenos e de presença em meio à correria do dia a dia.

A partir de 2026, a jornalista e especialista em livros infantis Giovana Franzolin passou a integrar a organização do clube, fazendo a curadoria dos títulos. Para este ano, a proposta do clube é trazer livros brincantes, interativos e divertidos, para que as crianças percebam que ler também é brincar.

Os encontros são realizados mensalmente, aos sábados, às 15 horas na Casa Angá (Rua 13 de Maio, nº 13-45), um quintal brincante que desenvolve atividades de contraturno escolar, com foco em arte, cultura e educação. Além da leitura do livro escolhido para o mês, também são propostas contação de história, mediação de leitura, brincadeiras e atividades temáticas relacionadas ao livro e roda de conversa entre as famílias. Os encontros acontecem num ambiente descontraído e de partilha, com um café acolhedor.

Além dos encontros, as famílias inscritas também participam de um grupo de WhatsApp exclusivo para trocar experiências, compartilhar dicas de leituras e fortalecer o vínculo entre as famílias.

PROGRAMAÇÃO

• Data: 18/4

Título: Gildo

Autoria: Silvana Rando (texto e ilustrações)

Editora: Brinque-Book

• Data: 16/5

Título: Este livro comeu o meu cão

Autoria: Richard Byrne (texto e ilustrações)

Editora: Panda Books

• Data: 20/6

Título: Elmer, o elefante xadrez

Autoria: David McKee (texto e ilustrações)

Editora: WMF Martins Fontes

• Data: 18/7

Título: O gato que lê

Autoria: Alex Andrade (texto) e Chris Tragante (ilustrações)

Editora: Mireveja

• Data: 22/8

Título: Eu grande, você pequenininho

Autoria: Lili L'Arronge (texto e ilustrações

Editora: Companhia das Letrinhas

• Data: 24/10

Título: Ida e Volta

Autoria: Juarez Machado

Editora: Nova Fronteira

• Data: 21/11

Título: Tayó em quadrinhos

Autoria: Kiusam de Oliveira (texto) e Amora Moreira (ilustrações)

Editora: Companhia das Letrinhas

SERVIÇO

Clube de leitura ClubeLi 2026

Dia 18 de abril de 2026, às 15h

Na Casa Angá (Rua 13 de Maio, 13-45)

R$ 65,00 (criança acompanhante); R$ 10,00 (acompanhante extra); o livro é à parte

As inscrições, com vagas limitadas, podem ser feitas a partir de formulário disponível na bio do Instagram do ClubeLi (www.instagram.com/clubelibauru). O investimento é de $ 65,00, com direito a uma criança e um acompanhante. Para acompanhante extra (criança ou adulto), o valor é de $ 10,00 por pessoa. Os livros são comprados à parte pelas famílias, mas o Clube ajuda a encontrar opções acessíveis a partir de livrarias e sebos da cidade ou lojas online.

Instagram: @clubelibauru -  www.instagram.com/acasa.anga/

E-mail: clubelibauru@gmail.com

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