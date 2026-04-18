Um clube de leitura infantil pensado para crianças de até seis anos e suas famílias, em um espaço de conexão, afeto e descobertas através dos livros. Essa é a proposta do ClubeLi, que chega ao seu segundo ano e, com ele, novas histórias, encontros cheios de afeto e momentos que vão ficar para sempre na memória das crianças. O primeiro encontro de 2026 acontece neste sábado (18), às 15h, a partir do livro Gildo, de Silvana Rando, da editora Brinque-Book.
Idealizado pela pedagoga Patrícia Magoga e pela jornalista Camila Corrêa, o clube começou em abril de 2025, promovendo encontros mensais a partir de livros infantis de autores da cidade, com a proposta de ser também um espaço de conexão entre famílias, de descoberta para os pequenos e de presença em meio à correria do dia a dia.
A partir de 2026, a jornalista e especialista em livros infantis Giovana Franzolin passou a integrar a organização do clube, fazendo a curadoria dos títulos. Para este ano, a proposta do clube é trazer livros brincantes, interativos e divertidos, para que as crianças percebam que ler também é brincar.
Os encontros são realizados mensalmente, aos sábados, às 15 horas na Casa Angá (Rua 13 de Maio, nº 13-45), um quintal brincante que desenvolve atividades de contraturno escolar, com foco em arte, cultura e educação. Além da leitura do livro escolhido para o mês, também são propostas contação de história, mediação de leitura, brincadeiras e atividades temáticas relacionadas ao livro e roda de conversa entre as famílias. Os encontros acontecem num ambiente descontraído e de partilha, com um café acolhedor.
Além dos encontros, as famílias inscritas também participam de um grupo de WhatsApp exclusivo para trocar experiências, compartilhar dicas de leituras e fortalecer o vínculo entre as famílias.
PROGRAMAÇÃO
• Data: 18/4
Título: Gildo
Autoria: Silvana Rando (texto e ilustrações)
Editora: Brinque-Book
• Data: 16/5
Título: Este livro comeu o meu cão
Autoria: Richard Byrne (texto e ilustrações)
Editora: Panda Books
• Data: 20/6
Título: Elmer, o elefante xadrez
Autoria: David McKee (texto e ilustrações)
Editora: WMF Martins Fontes
• Data: 18/7
Título: O gato que lê
Autoria: Alex Andrade (texto) e Chris Tragante (ilustrações)
Editora: Mireveja
• Data: 22/8
Título: Eu grande, você pequenininho
Autoria: Lili L'Arronge (texto e ilustrações
Editora: Companhia das Letrinhas
• Data: 24/10
Título: Ida e Volta
Autoria: Juarez Machado
Editora: Nova Fronteira
• Data: 21/11
Título: Tayó em quadrinhos
Autoria: Kiusam de Oliveira (texto) e Amora Moreira (ilustrações)
Editora: Companhia das Letrinhas
SERVIÇO
Clube de leitura ClubeLi 2026
Dia 18 de abril de 2026, às 15h
Na Casa Angá (Rua 13 de Maio, 13-45)
R$ 65,00 (criança acompanhante); R$ 10,00 (acompanhante extra); o livro é à parte
As inscrições, com vagas limitadas, podem ser feitas a partir de formulário disponível na bio do Instagram do ClubeLi (www.instagram.com/clubelibauru). O investimento é de $ 65,00, com direito a uma criança e um acompanhante. Para acompanhante extra (criança ou adulto), o valor é de $ 10,00 por pessoa. Os livros são comprados à parte pelas famílias, mas o Clube ajuda a encontrar opções acessíveis a partir de livrarias e sebos da cidade ou lojas online.
Instagram: @clubelibauru - www.instagram.com/acasa.anga/
E-mail: clubelibauru@gmail.com