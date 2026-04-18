Neste sábado (18), o Alameda Rodoserv Center abre as portas para uma apresentação emocionante. O show intitulado "Meu Reino Encantado" faz uma homenagem a uma das duplas de maior sucesso do sertanejo brasileiro, João Paulo e Daniel. E quem tem a responsabilidade de dar voz a esse tributo são os cantores Félix & Ricardo.
Uma noite especial que contará com os grandes sucessos de João Paulo e Daniel como "Estou Apaixonado", "Eu me Amarrei", "Você só me faz Feliz", "Te Amo Cada Vez Mais", "Minha estrela perdida" e muitas outras canções que fazem sucesso até hoje.
SERVIÇO
Show "Meu Reino Encantado", tributo a João Paulo e Daniel, com a dupla Félix e Ricardo, neste sábado (18/04), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 29,90 (1.ºlote), R$ 34,90 (2.º lote) e R$ 39,90 (3.º lote).
Ingressos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br. O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.