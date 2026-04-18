Neste sábado (18), o Alameda Rodoserv Center abre as portas para uma apresentação emocionante. O show intitulado "Meu Reino Encantado" faz uma homenagem a uma das duplas de maior sucesso do sertanejo brasileiro, João Paulo e Daniel. E quem tem a responsabilidade de dar voz a esse tributo são os cantores Félix & Ricardo.

Uma noite especial que contará com os grandes sucessos de João Paulo e Daniel como "Estou Apaixonado", "Eu me Amarrei", "Você só me faz Feliz", "Te Amo Cada Vez Mais", "Minha estrela perdida" e muitas outras canções que fazem sucesso até hoje.

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