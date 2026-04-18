A morte de Chuck Norris, noticiada em março de 2026, provocou comoção entre admiradores de várias gerações. Para o grande público, partia o astro dos filmes de ação e da série Walker, Texas Ranger; para quem observava com mais atenção a sua trajetória, encerrava-se também a história de um homem que, depois de atravessar fama, disciplina e reconhecimento mundial, falava cada vez mais abertamente sobre a centralidade de Deus em sua vida. O que permanece, portanto, não é apenas a imagem do herói duro e invencível das telas, mas o testemunho de alguém que, ao fim da caminhada, queria ser lembrado como marido, pai e crente em Cristo: "Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio" (Ec 7.8).

Nascido como Carlos Ray Norris, em 10 de março de 1940, em Oklahoma, Chuck veio de um ambiente familiar marcado por instabilidade, pobreza e pela dor provocada pelo alcoolismo do pai. A própria formação de sua personalidade foi atravessada por timidez, baixa autoconfiança e um sentimento de fragilidade que contrastaria fortemente com a figura pública que mais tarde o consagraria. Há algo profundamente eloquente nisso, porque sua história não começou no brilho do estrelato, mas na vulnerabilidade de quem precisou aprender a se erguer em meio à adversidade. Por isso, sua biografia toca uma verdade cara à fé cristã: Deus muitas vezes levanta pessoas em cenários improváveis, pois "Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes" (1Co 1.27).

Foi na Força Aérea dos Estados Unidos, durante seu período de serviço na Coreia do Sul, que Norris encontrou a disciplina que reorganizaria sua existência. Ali começou sua formação nas artes marciais, e aquilo que surgiu como necessidade prática amadureceu como vocação. Mais tarde, essa disciplina se transformaria em excelência esportiva, em porta de entrada para Hollywood e em uma marca de sua identidade pública. Ainda assim, a parte mais interessante dessa fase talvez não esteja apenas no campeão que nascia, mas no homem que aprendia autocontrole, perseverança e domínio próprio.