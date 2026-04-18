O 3º Domingo da Páscoa nos oferece uma das páginas mais belas e consoladoras do Evangelho: o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. (cf. Lc 24,13-35). Trata-se de um caminho que espelha a experiência de fé de cada cristão: da tristeza à esperança, da cegueira ao reconhecimento, da fuga ao retorno missionário. Os discípulos caminhavam desanimados, carregando no coração a dor da cruz e o aparente fracasso de tudo aquilo em que haviam acreditado. "Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles". (Lc 24,15). Eis o primeiro grande ensinamento: mesmo quando não o reconhecemos, o Senhor caminha conosco. Ele não se afasta de nossa história, não abandona nossos caminhos, nem mesmo quando estamos confusos, desiludidos ou sem rumo.

A primeira leitura reforça essa certeza. São Pedro, anunciando a ressurreição, recorda as palavras de Davi: "Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar". (At 2,25). Esta imagem é profundamente significativa. Ter o Senhor à direita significa proteção, firmeza, segurança. E Pedro continua proclamando: "Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto todos nós somos testemunhas". (At 2,32). E ainda: "Exaltado pela direita de Deus" (At 2,33), Cristo participa plenamente da glória divina.

Portanto, aquele que caminha com os discípulos é o mesmo Senhor glorificado, vencedor da morte, que agora está junto do Pai. O Ressuscitado não é uma lembrança do passado, mas uma presença viva e atuante. Ele está ao nosso lado, sustentando nossos passos.