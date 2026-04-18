Reconhecida por mobilizar voluntários e o público em torno de causas sociais, a Festac tem como principal objetivo arrecadar recursos para a manutenção e ampliação dos projetos assistenciais desenvolvidos pelo Ceac, informa a organização. Toda a renda obtida é revertida para essas iniciativas. Neste ano, o evento reúne mais de 200 voluntários e traz como destaques as apresentações musicais, o retorno do tradicional almoço e novidades voltadas ao público infantil, com três barracas de brincadeiras.

A tradicional Festa do Amor e Caridade (Festac), promovida pelo Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac), chega à sua 25ª edição nos dias 25 e 26 de abril, em Bauru. O evento será realizado na área de estacionamento da instituição, localizada na rua Sete de Setembro, 8-53, e contará com uma programação variada voltada à integração da comunidade.

No sábado (25), a festa acontece das 11h às 22h, com destaque para o Trio Vibrassom, às 15h, e a banda Rock 100, com repertório de pop rock dos anos 80 e 90, às 19h. No domingo (26), a programação começa às 10h e segue até às 18h. As atrações incluem o Coral Ceac Amor e Luz, além das apresentações do tenor Carlo Herrera e da cantora Renata Fabiana, às 12h.

A praça de alimentação contará com diversas opções, como bolos, tortas, doces, salgados, mini pizzas, pastéis, sanduíches e bebidas. No domingo, será servido almoço com coxa e sobrecoxa assada, macarrão, salada de batata e opção vegetariana de berinjela à milanesa. Segundo a coordenadora da Festac, Leda Mussel, o evento se renova a cada edição. "A confraternização entre voluntários e o carinho do público nos impulsionam a continuar realizando a festa", destaca.

Já para o presidente do Ceac, Nelson Bastos, a Festac representa uma conquista contínua. "Desde a primeira edição, contamos com a participação de todos os setores da instituição. É um momento de troca, união e amizade que queremos manter nas próximas edições", afirma. Atualmente, o Ceac mantém diversos projetos assistenciais que atendem mais de mil pessoas mensalmente, incluindo iniciativas voltadas a crianças, famílias e acolhimento social.