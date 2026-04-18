O mundo vive uma mudança de paradigma sem precedentes. Segundo o relatório Longevity Economy (Oxford Economics, 2024), a economia da longevidade já movimenta mais de US$ 17 trilhões anuais globalmente. No Brasil, a chamada "geração 60 " deve representar 36% do PIB até 2050, transformando o conceito de aposentadoria em "reenquadramento social", onde o idoso deixa de ser dependente para se tornar mentor e multiplicador de sabedoria.

No entanto, o neurocientista e fitoterapeuta clínico Dr. Júlio Luchmann alerta para um paradoxo perigoso: estamos vivendo mais (Lifespan), mas adoecendo antes (Healthspan). "O indicador HALE (Expectativa de Vida Saudável) mostra que, embora a média de vida global seja de 73 anos, a humanidade passa, em média, os últimos 10 anos adoecida antes da morte", explica o especialista. No Brasil, esse cenário é ainda mais crítico, com indivíduos passando de 10 a 12 anos limitados por doenças crônicas.

A Biologia do Sentido e das Emoções