O relatório da CPI do Crime Organizado acabou rejeitado no Senado. Foi aquele que pedia o indiciamento de três ministros do Supremo Tribunal Federal e do procurador-geral da República. Em vez de avançar na maneira de operar da rede de corrupção que envergonha o país, o relator Alessandro Vieira (MDB-SE) preocupou-se mais em fazer uma visagem para seus eleitores. Todo mundo sabe que as gangues funcionam na base da propina e da lavagem do dinheiro, mas já há variações sofisticadas.

Se houve excesso do Legislativo, ou parte dele, os ministros do STF também baixaram o nível. Convocaram o procurador-geral da República para "dar um jeito" no ousado senador que pediu o indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do próprio procurador Paulo Gonet. Abriu-se, com isso, uma crise institucional. Gilmar acusou o senador Vieira de fazer estardalhaço sem provas e acusou-o de não ter citado em sua manifestação nenhum miliciano ou chefe de facção. Fugiu, segundo Gilmar, do escopo da CPI.

O Caso Master não é de todo estranho aos objetivos da Comissão. Se se trata de Crime Organizado, as infiltrações de Vorcaro em todos os poderes, sua rede de influência nos mais altos escalões, são exemplos das promíscuas relações nesta República. Jatinhos cedidos, charutos cubanos, uísque McCallan (900 reais a garrafa), festas com dezenas de meninas importadas, ingressos para eventos de luxo, contratos milionários com escritórios de familiares e crimes de responsabilidade dão bem uma ideia de como autoridades são cooptadas para facilitarem golpes bilionários, com direito a blindagem se os autores forem descobertos. Em março, quando a CPI quebrou o sigilo da empresa de Dias Toffoli e de seus irmãos, no caso da compra de um resort no Paraná, feita por um fundo ligado à Daniel Vorcaro, Gilmar desengavetou uma ação já arquivada para impedir, na canetada, o acesso aos dados.