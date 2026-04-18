Tarcísio na dianteira

A edição desta sexta (17) do Café com Política (96FM com JC e JCNET) teve como convidado o diretor da Ágili Pesquisa, Júlio César Sanches. Consulta recente ao eleitorado, da Paraná Pesquisas, mostra uma liderança consistente do governador Tarcísio de Freitas na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, com cerca de 47,8% das intenções de voto, contra 33,1% de Fernando Haddad. A diferença, superior a 14 pontos, representa milhões de votos e sugere favoritismo claro do atual governador.

Rejeição faz diferença

Mas é a rejeição a maior vantagem de Tarcísio sobre Haddad. O ex-ministro da Fazenda do governo Lula aparece com índice elevado de rejeição (42,9%), enquanto Tarcísio tem 27,2%, cenário que dificulta uma reversão, no entendimento de Júlio Sanches e dos jornalistas.

Sem zona de conforto

A entrada de Haddad na disputa tirou Tarcísio da zona de conforto, tanto que ele pediu recentemente ao ex-governador Rodrigo Garcia e ao ex-secretário do governo Marco Vinholi, dois municipalistas, para que restabelecessem a interlocução plena com os prefeitos e vereadores potenciais aliados na campanha eleitoral.