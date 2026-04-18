Tarcísio na dianteira
A edição desta sexta (17) do Café com Política (96FM com JC e JCNET) teve como convidado o diretor da Ágili Pesquisa, Júlio César Sanches. Consulta recente ao eleitorado, da Paraná Pesquisas, mostra uma liderança consistente do governador Tarcísio de Freitas na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, com cerca de 47,8% das intenções de voto, contra 33,1% de Fernando Haddad. A diferença, superior a 14 pontos, representa milhões de votos e sugere favoritismo claro do atual governador.
Rejeição faz diferença
Mas é a rejeição a maior vantagem de Tarcísio sobre Haddad. O ex-ministro da Fazenda do governo Lula aparece com índice elevado de rejeição (42,9%), enquanto Tarcísio tem 27,2%, cenário que dificulta uma reversão, no entendimento de Júlio Sanches e dos jornalistas.
Sem zona de conforto
A entrada de Haddad na disputa tirou Tarcísio da zona de conforto, tanto que ele pediu recentemente ao ex-governador Rodrigo Garcia e ao ex-secretário do governo Marco Vinholi, dois municipalistas, para que restabelecessem a interlocução plena com os prefeitos e vereadores potenciais aliados na campanha eleitoral.
Cenário nacional
No tabuleiro nacional, levantamentos indicam empate técnico em eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro (42% a 40%). O desempenho do senador surpreende e reflete migração de eleitores moderados, especialmente da classe média insatisfeita com a economia. E quando o povo está com pouco dinheiro e endividado, a conta sobra para quem está no poder, no caso o pré-candidato e presidente Lula.
Disputa da rejeição
O Café com Política analisou que a eleição deve ser definida pela capacidade de reduzir rejeição. Lula enfrenta desgaste associado à inflação de alimentos, endividamento e perda de poder de compra. Já Flávio Bolsonaro tenta se posicionar como versão mais moderada do bolsonarismo, ampliando aceitação fora do núcleo tradicional.
Situação no Paraná
Como Júlio César e a Ágili são do Paraná (Londrina), um dos assuntos comentados no Café foi a desistência de Ratinho Júnior da disputa à Presidência, que surpreendeu e segue cercada de especulações, incluindo estratégia política e possível desgaste em relação ao escândalo Master/Vorcaro. Na sucessão paranaense, o senador Sergio Moro (PL) desponta como favorito, impulsionado pela imagem ligada ao combate à corrupção, enquanto o candidato apoiado pelo governador ainda não demonstra competitividade.