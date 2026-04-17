A equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru concluiu, na tarde desta sexta-feira (17), a reconstrução do poço de visita (PV) na rede de esgoto da avenida Nações Unidas, altura da quadra 14, no cruzamento com a rua Conselheiro Antônio Prado.

Apesar da finalização da reconstrução, a interdição total da via no sentido bairro-centro continua até o final da manhã deste sábado (18) para execução da reposição do asfalto no local do serviço.

"O DAE solicita aos motoristas que mantenham a atenção redobrada e continuem utilizando rotas alternativas até a liberação completa da pista", orienta a autarquia, por meio de nota.