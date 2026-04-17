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PARA PAVIMENTAÇÃO

DAE conclui obra na Nações, mas via segue interditada até sábado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Priscila Medeiros
Há um mês, a autarquia trabalhou no mesmo cruzamento e escavou buraco com cerca de 2,30 metros de profundidade para conter um vazamento de esgoto
Há um mês, a autarquia trabalhou no mesmo cruzamento e escavou buraco com cerca de 2,30 metros de profundidade para conter um vazamento de esgoto

A equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru concluiu, na tarde desta sexta-feira (17), a reconstrução do poço de visita (PV) na rede de esgoto da avenida Nações Unidas, altura da quadra 14, no cruzamento com a rua Conselheiro Antônio Prado.

Apesar da finalização da reconstrução, a interdição total da via no sentido bairro-centro continua até o final da manhã deste sábado (18) para execução da reposição do asfalto no local do serviço.

"O DAE solicita aos motoristas que mantenham a atenção redobrada e continuem utilizando rotas alternativas até a liberação completa da pista", orienta a autarquia, por meio de nota.

Os trabalhos no local tiveram início nesta quinta-feira (16). Para garantir a segurança dos trabalhadores, a operação exigiu interdição completa da quadra 14 da avenida no sentido bairro-centro.

Há um mês, a autarquia trabalhou no mesmo cruzamento e escavou buraco com cerca de 2,30 metros de profundidade para conter vazamento, encontrando um bloco de concreto dentro da tubulação que bloqueava a passagem e fazia o esgoto retornar para a avenida.

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