Um novo livro voltado à área da odontologia será lançado na próxima quarta-feira (22), às 19h, no Frans Café, localizado na avenida Getúlio Vargas, 6-15, em Bauru. Intitulada "Dentes Não Irrompidos e os Distúrbios da Erupção: Um guia para todas as especialidades", a obra é assinada por Maurício Cardoso e Alberto Consolaro e publicada pela Editora Dental Press.

O livro reúne conhecimentos técnicos sobre alterações no processo de erupção dentária, com abordagem direcionada a diferentes especialidades, destacam os autores. “A proposta é oferecer um conteúdo atualizado que auxilie profissionais e estudantes na compreensão, diagnóstico e condução clínica de casos envolvendo dentes não irrompidos, que acometem entre 25% e 40% das pessoas, mais de um terço da população”, explica Consolaro.

De acordo com Maurício Cardoso, do Instituto Cardoso de Ortodontia, a publicação surge da necessidade de sistematizar um tema frequente na prática clínica. “O livro foi pensado justamente para organizar esse conhecimento e servir como um guia prático no dia a dia”, destaca. O tema é recorrente na odontologia e, segundo os autores, a obra busca integrar diferentes áreas e ampliar o debate sobre um assunto que impacta diretamente o acompanhamento de pacientes.