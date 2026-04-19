Um novo livro voltado à área da odontologia será lançado na próxima quarta-feira (22), às 19h, no Frans Café, localizado na avenida Getúlio Vargas, 6-15, em Bauru. Intitulada "Dentes Não Irrompidos e os Distúrbios da Erupção: Um guia para todas as especialidades", a obra é assinada por Maurício Cardoso e Alberto Consolaro e publicada pela Editora Dental Press.
O livro reúne conhecimentos técnicos sobre alterações no processo de erupção dentária, com abordagem direcionada a diferentes especialidades, destacam os autores. “A proposta é oferecer um conteúdo atualizado que auxilie profissionais e estudantes na compreensão, diagnóstico e condução clínica de casos envolvendo dentes não irrompidos, que acometem entre 25% e 40% das pessoas, mais de um terço da população”, explica Consolaro.
De acordo com Maurício Cardoso, do Instituto Cardoso de Ortodontia, a publicação surge da necessidade de sistematizar um tema frequente na prática clínica. “O livro foi pensado justamente para organizar esse conhecimento e servir como um guia prático no dia a dia”, destaca. O tema é recorrente na odontologia e, segundo os autores, a obra busca integrar diferentes áreas e ampliar o debate sobre um assunto que impacta diretamente o acompanhamento de pacientes.
Desenvolvido a partir do início da pandemia, o livro reúne cerca de 3.500 imagens coloridas distribuídas ao longo de 652 páginas. O conteúdo combina revisão de literatura científica com a experiência clínica e laboratorial dos profissionais, que somam décadas de atuação. Consolaro, que lecionou por 30 anos na Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), atualmente atua na USP de Ribeirão Preto, enquanto Cardoso é docente na Faculdade São Leopoldo Mandic (Campinas-SP).
A parceria entre os autores surgiu de forma natural, a partir de uma relação acadêmica e profissional de longa data, consolidada por publicações conjuntas e trocas constantes de conhecimento. Segundo eles, o livro foi construído com base em reuniões e discussões frequentes, com o objetivo de oferecer um guia completo e aprofundado.
Durante o lançamento, o público poderá conhecer a obra e adquirir exemplares pelo valor promocional de R$ 520, com estoque limitado. A publicação também deve ser inscrita em premiações literárias e há negociações para uma edição internacional. O evento reforça a relevância de Bauru no cenário acadêmico e científico da odontologia no Brasil.