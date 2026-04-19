O Dia do Exército é comemorado em 19 de abril, em referência à batalha de 1648, nos Montes Guararapes, que deu início à expulsão dos holandeses do Brasil durante a restauração pernambucana, considerado o marco de origem do Exército Brasileiro. Na batalha, brasileiros de diferentes origens indígenas, brancos, negros e mestiços, lutaram lado a lado em defesa do território. A união desses grupos formou o embrião da Força Terrestre e ajudou a consolidar a identidade nacional. Desde então, o Exército mantém relação direta com a defesa da soberania do País.

Neste contexto, a instituição também relembra, neste ano, os 160 anos da Batalha de Tuiuti, considerada a maior batalha campal da América do Sul. O confronto ocorreu durante a Guerra do Paraguai e destacou a atuação do brigadeiro Sampaio, do marechal Osório e do marechal Mallet, que mais tarde se tornaram patronos das armas de Infantaria, Cavalaria e Artilharia, respectivamente.

Atualmente, o lema do Exército Brasileiro é “Braço Forte, Mão Amiga”. A expressão resume duas frentes de atuação da instituição. “Braço Forte” refere-se à defesa do território nacional, à proteção das fronteiras e ao combate a crimes transnacionais. Já “Mão Amiga” simboliza o apoio à população em situações de emergência, como resgates em desastres naturais, ações de preservação ambiental e atendimento médico em regiões remotas da Amazônia.