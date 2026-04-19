O Dia do Exército é comemorado em 19 de abril, em referência à batalha de 1648, nos Montes Guararapes, que deu início à expulsão dos holandeses do Brasil durante a restauração pernambucana, considerado o marco de origem do Exército Brasileiro. Na batalha, brasileiros de diferentes origens indígenas, brancos, negros e mestiços, lutaram lado a lado em defesa do território. A união desses grupos formou o embrião da Força Terrestre e ajudou a consolidar a identidade nacional. Desde então, o Exército mantém relação direta com a defesa da soberania do País.
Neste contexto, a instituição também relembra, neste ano, os 160 anos da Batalha de Tuiuti, considerada a maior batalha campal da América do Sul. O confronto ocorreu durante a Guerra do Paraguai e destacou a atuação do brigadeiro Sampaio, do marechal Osório e do marechal Mallet, que mais tarde se tornaram patronos das armas de Infantaria, Cavalaria e Artilharia, respectivamente.
Atualmente, o lema do Exército Brasileiro é “Braço Forte, Mão Amiga”. A expressão resume duas frentes de atuação da instituição. “Braço Forte” refere-se à defesa do território nacional, à proteção das fronteiras e ao combate a crimes transnacionais. Já “Mão Amiga” simboliza o apoio à população em situações de emergência, como resgates em desastres naturais, ações de preservação ambiental e atendimento médico em regiões remotas da Amazônia.
Outro marco recente foi a promoção da médica pediatra Cláudia Lima Gusmão Cacho ao posto de general de brigada, tornando-se a primeira mulher a alcançar essa patente no Exército Brasileiro. A nomeação representa um avanço na participação feminina nas Forças Armadas.
Em Bauru, mulheres que integram o Exército atuam principalmente na área da saúde, como enfermeiras. A instituição está desenvolvendo projetos para ampliar a presença feminina tanto no Tiro de Guerra quanto na Base de Apoio Regional de Bauru, que atualmente não possui estruturas. As iniciativas incluem adaptações das unidades para garantir melhores condições de trabalho e acolhimento às militares.