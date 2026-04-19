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TREINAMENTO

Simulado de emergência reúne bombeiros e alunos em Bauru

Por Laura Reis - estágio sob supervisão | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação 12° Grupamento de Bombeiros
Exercício orienta estudantes sobre como agir de forma rápida e segura em situações de risco
Exercício orienta estudantes sobre como agir de forma rápida e segura em situações de risco

O 12º Grupamento de Bombeiros de Bauru realizou, na quarta-feira (16), um treinamento simulado de abandono de emergência com alunos da Escola Técnica Estadual (ETEC). A atividade ocorreu no Senai, no Centro de Bauru.

Durante o exercício, os participantes aplicaram na prática protocolos de evacuação em situações de emergência e técnicas de controle de pânico. O treinamento simulou procedimentos adotados em casos de risco dentro da unidade.

De acordo com os Bombeiros, a atividade teve como objetivo melhorar o tempo de resposta, fortalecer a integração entre as equipes e garantir preparo adequado para a segurança de alunos, funcionários e visitantes.

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