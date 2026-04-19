Bauru recebe no próximo dia 26 de abril, a partir das 8h30, a Caminhada da Destinação Solidária do Imposto de Renda – Leão Amigo, na Avenida Getúlio Vargas. A iniciativa reúne contribuintes, entidades e poder público para incentivar o direcionamento de parte do IRPF a fundos sociais, diante de um potencial estimado de mais de R$ 40 milhões anuais que hoje é pouco aproveitado no município.

A concentração será na região da praça da Copaíba, com percurso de cerca de 200 metros e concentração no mesmo ponto de chegada. No local, os participantes terão acesso a orientações práticas sobre como destinar parte do imposto de renda na declaração de 2026, além de acompanhar apresentações e manifestações dos organizadores. A programação inclui ainda show da banda Tribu89.

A mobilização busca chamar atenção para a diferença entre o potencial de arrecadação e o valor efetivamente destinado aos fundos municipais da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa. Apesar da possibilidade de alcançar mais de R$ 40 milhões por ano, atualmente esse montante não chega a R$ 1 milhão, segundo os organizadores.