Bauru recebe no próximo dia 26 de abril, a partir das 8h30, a Caminhada da Destinação Solidária do Imposto de Renda – Leão Amigo, na Avenida Getúlio Vargas. A iniciativa reúne contribuintes, entidades e poder público para incentivar o direcionamento de parte do IRPF a fundos sociais, diante de um potencial estimado de mais de R$ 40 milhões anuais que hoje é pouco aproveitado no município.
A concentração será na região da praça da Copaíba, com percurso de cerca de 200 metros e concentração no mesmo ponto de chegada. No local, os participantes terão acesso a orientações práticas sobre como destinar parte do imposto de renda na declaração de 2026, além de acompanhar apresentações e manifestações dos organizadores. A programação inclui ainda show da banda Tribu89.
A mobilização busca chamar atenção para a diferença entre o potencial de arrecadação e o valor efetivamente destinado aos fundos municipais da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa. Apesar da possibilidade de alcançar mais de R$ 40 milhões por ano, atualmente esse montante não chega a R$ 1 milhão, segundo os organizadores.
O economista Reinaldo Cafeo afirma que a principal barreira não é a falta de contribuintes, mas sim de informação e engajamento. Já representantes de entidades destacam que a destinação não representa custo adicional ao contribuinte, sendo apenas uma escolha sobre o destino de parte do imposto devido, que pode chegar a até 6% no modelo completo de declaração.
A Receita Federal também participará da ação com orientação direta ao público. A proposta, segundo a instituição, é ampliar o conhecimento sobre o mecanismo legal e incentivar a participação ativa dos cidadãos no financiamento de políticas sociais. Profissionais da contabilidade reforçam que o tema deve ser abordado no momento da declaração, ampliando o alcance da iniciativa.
A estrutura do evento contará com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, além de suporte operacional e atendimento de saúde no local. A caminhada é aberta ao público e segue até as 11h, com expectativa de reunir moradores e representantes de diversas áreas em torno da causa.